Murcia reúne al sector turístico para abordar su impacto económico y social, así como sus estrategias de futuro

La consejera Carmen Conesa, con la alcaldesa de Murcia, autoridades y dirigentes de Alianza por el Turismo, en la inauguración de la jornada sobre destinos turísticos de éxito. - CARM

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha reunido a profesionales del sector turístico para analizar su papel como motor de desarrollo económico y social en una jornada organizada por la Alianza por el Turismo de la Región de Murcia, celebrada en el hub audiovisual del Cuartel de Artillería de Murcia.

El encuentro ha congregado a representantes de la gestión de destinos, la promoción turística, la administración pública, el alojamiento, la restauración, las experiencias turísticas y la comunicación territorial, con el objetivo de abordar retos y oportunidades del sector, así como cuestiones relacionadas con el posicionamiento de destino, la gestión estratégica y la competitividad turística, según informa la Comunidad.

Durante la jornada, la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha señalado las líneas de actuación impulsadas por su departamento. En este sentido, ha indicado que la Región de Murcia es desde 2019 una de las cinco comunidades autónomas que más ha incrementado la llegada de turistas, según el informe Impactur elaborado por Exceltur.

Conesa ha afirmado que "el turismo genera más de 4.000 millones de euros de Producto Interior Bruto al año en la Región y representa el 16 por ciento del crecimiento económico regional, así como el 20,8 por ciento del empleo generado en la Comunidad".

Además, ha apuntado que "por cada 100 euros de gasto turístico se generan 34,3 euros en actividades vinculadas y por cada 100 empleos directos se crean otros 37 indirectos".

La consejera ha señalado que la evolución del sector "ha ido acompañada de un importante esfuerzo inversor del sector privado", con un incremento del del 76,5 % y de un crecimiento del 7,6% en las plazas hoteleras de tres a cinco estrellas, además del desarrollo de la oferta de interior.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) citados por la Comunidad, en 2025 la Región registró 1,89 millones de viajeros alojados en establecimientos reglados, mientras que el turismo internacional superó los 1,2 millones de visitantes, con un gasto de 1.700 millones de euros.

Asimismo, el turismo de cruceros alcanzó 257.582 pasajeros y 185 escalas en Cartagena.

En 2026, durante el primer cuatrimestre, los alojamientos turísticos recibieron 514.487 viajeros, mientras que el turismo internacional sumó 331.630 visitantes y un gasto de 472,4 millones de euros, un 16,5 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

La consejera ha indicado que estos datos "avalan la estrategia impulsada por la Comunidad para reforzar la competitividad del destino, incrementar su internacionalización y avanzar hacia un modelo turístico más diversificado y desestacionalizado".

Entre las actuaciones destacadas figuran la movilización de 69 millones de euros para planes de sostenibilidad turística y actuaciones de cohesión entre destinos, así como una estrategia de promoción con más de 230 acciones en mercados nacionales e internacionales y campañas de destino.

Asimismo, ha señalado el aumento de la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional Región de Murcia, que conectará con siete países y veinte aeropuertos europeos, y la puesta en marcha del Pacto por el Turismo de la Región de Murcia, dotado con seis millones de euros para 2026 y 2027, orientado a la modernización del sector y el desarrollo de proyectos innovadores.