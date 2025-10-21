Murcia reunirá a los 32 mejores jugadores del país en el Segundo Major de Teamfight Tactics - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Murcia reunirá a los 32 mejores jugadores del país en el Segundo Major de Teamfight Tactics (TFT), uno de los eventos más esperados del calendario competitivo español, que se celebrará el próximo 8 de noviembre en el Cuartel de Artillería.

Seis reconocidos influencers del mundo gaming estarán presentes para compartir la jornada con los asistentes, generando contenido en directo y acercando la experiencia a miles de seguidores en redes sociales.

"Se trata del segundo Major TFT que se va a organizar en España y tendrá lugar aquí, en Murcia, el próximo 8 de noviembre, a lo largo de toda la jornada. Este hito es consecuencia del trabajo bien hecho por parte de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, de Riot Games y la colaboración del Ayuntamiento de Murcia", ha explicado el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Por su parte, el director creativo de UCAM, Juan Pablo Mendoza, ha señalado que la institución "siempre ha apostado por el talento joven, es por ello que hemos visto un gran potencial en este Segundo Major de TFT España, una iniciativa que busca fomentar la participación en los esports a nivel local y nacional".

En palabras del responsable del área de esports de GGTech Entertainment, Tao Martínez, "la llegada de una competición de este nivel a Murcia abre la puerta a nuevos eventos, que acerquen la experiencia competitiva presencial a la comunidad". Además ha anunciado que el ganador de esta competición obtendrá una plaza para el Mundial que tendrá lugar en París el próximo mes de diciembre.

UN MAJOR CON ALMA LOCAL Y PROYECCIÓN NACIONAL

La elección del Cuartel de Artillería como sede refuerza el compromiso de Riot Games y GGTech Entertainment con la descentralización de los esports, apostando por espacios culturales fuera de los grandes núcleos urbanos. El evento cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Murcia y de Ágora Tech Hub Audiovisual, par que la ciudad se posicione "como nuevo referente en el mapa gamer nacional", han indicado.

INFLUENCERS EN ACCIÓN: LA EXPERIENCIA SOCIAL DEL MAJOR

El evento contará con la participación de seis figuras clave del ecosistema gamer español como Manute, líder del club 'Team Manute, y uno de los streamers más influyentes del país.

También estará Dalesom, referente en contenido estratégico en Twitch y YouTube; AKAWonder, creador dinámico con fuerte presencia en TikTok e Instagram; Guillosko, campeón del Primer Major disputado en Barcelona; Reven, streamer y exjugador profesional con gran conexión con la comunidad, y Snoodyboo, competidor europeo desde los inicios de TFT.

El torneo forma parte del circuito oficial de TFT Clubs, una iniciativa de Riot Games y GGTech con el apoyo de la UCAM, que busca fomentar el talento joven y la participación en los esports a nivel local y nacional.

Además de la competición, el Major ofrecerá partidas en directo con los mejores jugadores de España, actividades interactivas y photocall en la Fanzone, espacios de networking entre estudiantes, profesionales y empresas del sector, y presencia de marcas como iBuy Power, que regalará un PC al ganador del torneo.