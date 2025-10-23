Murcia revivirá el Entierro de la Sardina de 1910 a 1920 con una gran recreación histórica el 4 de marzo de 2026

Presentación de las actividades por el el 175 aniversario del nacimiento del Entierro de la Sardina - AGRUPACIÓN SARDINERA

La Agrupación Sardinera conmemorará el 175 aniversario del nacimiento del Entierro de la Sardina con una recreación ambientada en la Murcia de principios del siglo XX que tendrá lugar el 4 de marzo de 2026, coincidiendo con la fecha exacta del aniversario, según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

El presidente, Pablo Ruiz Palacios, presentó el acto tras la proyección de un vídeo sobre la historia del Entierro de la Sardina y ha señalado que esta recreación "será un viaje en el tiempo, un homenaje a los hombres y mujeres que mantuvieron viva la llama sardinera en tiempos difíciles".

La recreación estará ambientada entre 1910 y 1920, una etapa en la que la fiesta evolucionó entre la austeridad y el entusiasmo popular. En 1911, el desfile contó con cuatro carrozas; en 1914, con seis; y entre 1915 y 1918, no se celebró a causa de la guerra que asolaba Europa.

Sin embargo, en 1919, por petición popular, la Sardina volvió a desfilar con ocho carrozas, símbolo del renacimiento festivo de Murcia.

"Queremos revivir aquel espíritu de superación y alegría colectiva que define a Murcia y al Entierro de la Sardina", destacó el presidente. El proyecto contará con la colaboración del cronista oficial de Murcia, Antonio Botías, encargado de aportar el contexto histórico y el rigor documental a la recreación.

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS

Dentro de los actos conmemorativos del 175 aniversario, la Agrupación Sardinera ha preparado un programa de actividades culturales, deportivas y participativas, entre las que destaca la proyección de imágenes históricas del Entierro de la Sardina en la Cárcel Vieja y la recuperación de la tradición de exponer un Nacimiento en el Real durante la Navidad, de la mano del artista cartagenero Juan José Quirós.

También se llevarán a cabo talleres educativos y sostenibles, como los de reciclado de plástico y de escultura para los más pequeños, que fomentarán la creatividad, la conciencia medioambiental y el conocimiento de la fiesta; así como la Media Maratón Nocturna, organizada junto al Ayuntamiento de Murcia

Como novedad principal, se venderán blusones de hachoneros conmemorativos del 175 aniversario, "dentro del marco del turismo participativo y la cultura inmersiva, permitiendo que murcianos y visitantes puedan sentirse parte activa de la celebración", han explicado desde la organización.

El presidente de la Agrupación indicó que "el Entierro de la Sardina no pertenece solo a quienes lo organizan, sino a toda Murcia, que lo siente, lo celebra y lo mantiene vivo año tras año" y añadió que "175 años después, seguimos escribiendo historia. Esta recreación será un homenaje a nuestros orígenes y una invitación a mirar con orgullo al futuro".