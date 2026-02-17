'Murcia Sacra' programa casi 150 actividades culturales durante la Cuaresma

Presentación de 'Murcia Sacra' - EUROPA PRESS

MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de 'Murcia Sacra' cuenta este año con casi 150 actividades culturales entre conciertos, exposiciones, muestras de artesanía y conferencias que comenzarán este Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Resurreción, el 5 de abril.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha avanzado que la programación arrancará este miércoles, Miércoles de Ceniza, a las 20.00 horas, con la solemne procesión del Santísimo Cristo de la Salud desde la Iglesia de San Juan de Dios, seguida del tradicional Vía Crucis por el entorno de la Catedral y la celebración de la Eucaristía con imposición de la ceniza.

El sábado 21 de febrero, a las 12.00 horas, tendrá lugar la presentación de la revista 'Cabildo', junto a la entrega de premios del concurso de fotografía y la presentación de los actos cuaresmales, en la parroquia de San Lorenzo Mártir. Al día siguiente, el domingo 22 de febrero, se celebrará el Pregón de la Semana Santa de Murcia 2026 a las 12.00 horas en el Teatro Romea.

Además, un ciclo de conciertos recorrerá distintos estilos, formaciones y espacios patrimoniales de la ciudad. El próximo viernes, el Cuarteto La Emoción interpretará la obra 'Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz' de Joseph Haydn, en la iglesia de San Pedro Apóstol.

El ciclo continuará el jueves 26 de febrero, con el concierto 'La Crucifixión', de John Stainer, interpretado por la Coral Discantus y la Orquesta de Jóvenes de la UCAM en la iglesia de San Bartolomé. Asimismo, el miércoles 11 de marzo, la iglesia de San Antolín acogerá el concierto 'Cinco siglos de espiritualidad', con la interpretación del 'Stabat Mater', de Giovanni Battista Pergolesi, a cargo del Orfeón Murciano Fernández Caballero y la Orquesta de Jóvenes Ciudad de Murcia.

El domingo 1 de marzo, se celebrará el concierto de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana (Sevilla), que actuará a las 12.00 horas en el Teatro Circo Murcia, tras un pasacalles desde Glorieta hasta Santo Domingo y su recepción oficial en el Ayuntamiento. "Es posiblemente la banda más internacional que existe en España", ha apuntado Avilés.

Junto a estos conciertos, el programa incluirá actuaciones gratuitas de música de pasión en plazas del municipio, como la plaza de los Apóstoles y la plaza de Santo Domingo, con la participación de formaciones musicales como la Sociedad Musical Las Musas de Guadalupe, la Agrupación Musical de Beniaján, la Agrupación Musical de El Palmar y la Agrupación Musical de Cabezo de Torres.

TRADICIÓN, PATRIMONIO Y ACTOS CUARESMALES

El Vía Crucis general de las Cofradías de Murcia se celebrará el 27 de febrero en la Catedral.

Asimismo, tendrá un papel destacado el X Vía Passionis, acto de llamamiento de la Semana Santa de Murcia, el sábado 28 de febrero, a partir de las 12.00 horas, con salida desde el Real Monasterio de Santa Clara la Real y la participación de los conjuntos de heraldos, burlas, bocinas y tambores de las distintas cofradías.

La programación incluye también otros actos como la romería de bajada de la Virgen de la Fuensanta a la Catedral, el jueves 26 de febrero, exposiciones de pasos y patrimonio escultórico en templos, museos y salas expositivas, así como conferencias, jornadas históricas y presentaciones vinculadas a la tradición cofrade murciana.

Entre las propuestas culturales destacan exposiciones como 'Fundamentvm. El origen de la Semana Santa de Murcia', en el Museo Salzillo, o las muestras organizadas en el Museo de la Ciudad, la sala Glorieta Uno y distintas sedes cofrades, que permitirán acercar al público el patrimonio material y artístico de la Semana Santa de Murcia.

En días previos a la Semana Santa se inaugurará en el paseo Alfonso X El Sabio el Mercadillo Cofrade donde encontrar caramelos, los detalles que los nazarenos entregan durante las procesiones, o elementos de la indumentaria nazarena.

El concejal de Turismo y Comercio, Jesús Pacheco, ha destacado que iniciativas como estas "aumentan la capacidad de atracción" de la Semana Santa de Murcia lo que potencia el sector económico y turístico de la ciudad.

"Todo esto genera prosperidad y hará que avancen muchas familias que trabajan en sectores que en estas fechas ven favorecidos sus negocios", ha señalado.

EL CARTEL

El cartel ha sido realizado por Joaquín Bernal y en él ha destacado la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que procesiona la mañana de Viernes Santo, y cuya cofradía celebra este 2026 su 425 aniversario.

"La base es el cartel de la Semana Santa de Murcia y Fiestas de Primavera de 1929", ha explicado. Entonces, las protagonistas eran una huertana que acompañaba a La Dolorosa de Salzillo, de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que en esta ocasión el autor ha sustituido por un mayordomo de esta misma cofradía y la imagen de su titular.

La obra "está muy influenciada por la cartelería de tintas planas de los años 20 hasta los años 50" y en ella se ha sustituido la I de Murcia por la torre de la Catedral.