Murcia se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes con diversas actividades y actuaciones

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Murcia conmemora el Día Mundial de la Diabetes con una serie de actividades y actuaciones dirigidas a sensibilizar a la sociedad sobre la diabetes, visibilizar a las personas que viven con esta enfermedad y fomentar hábitos de vida saludables.

La concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, ha asistido a la Feria de Salud promovida por la Asociación de Diabetes de la Región de Murcia (Adirmu), con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, la Consejería de Salud y diversas entidades, la aclamada Diabetes Fest y la propuesta deportiva 'Da un paso por la diabetes', actividades en las que se está ofreciendo información sobre diagnóstico, cuidados y tratamiento de la diabetes.

Así, durante toda la jornada, en la Plaza de Europa, se desarrollan estas propuestas que proponen, de manera simultánea, diversas actividades para concienciar a la ciudadanía acerca de esta enfermedad. En concreto, bajo el lema 'Da un paso por la diabetes' y durante las jornadas de jueves y viernes, hasta las 17.00 horas, se ha organizado un maratón deportivo con clases de Pilates, Gym Power y Zumba, así como experiencias reales de deportistas profesionales que padecen diabetes.

Por su parte, Diabetes Fest acoge actuaciones de música en directo, una cantina solidaria y actividades infantiles, que incluyen talleres de manualidades, espectáculos de magia e hinchables. Simultáneamente, la Feria de Salud ofrece a los asistentes formaciones, talleres y demostraciones.

"El diagnóstico precoz y la adopción de hábitos de vida saludables son claves para prevenir la diabetes y otras enfermedades crónicas. Actividad física regular, alimentación equilibrada y la identificación temprana de síntomas pueden evitar complicaciones y mejorar de forma decisiva la calidad de vida de las personas que conviven con la diabetes. Por eso son tan importantes iniciativas como esta Feria de Salud, que acercan información rigurosa y práctica a toda la población", ha destacado Pilar Torres.

La edil ha recordado que el Ayuntamiento de Murcia impulsa de manera permanente políticas de prevención y promoción del bienestar, entre ellas la nueva Guía Municipal de Promoción de la Salud, que reúne más de 50 actividades, talleres y programas dirigidos a familias, centros educativos y colectivos sociales, o las rutas saludables de 10.000 pasos, que están extendiéndose por barrios y pedanías para fomentar la práctica diaria de ejercicio. "Nuestro objetivo es claro: facilitar que los murcianos tengan cerca recursos accesibles que les ayuden a cuidarse y a llevar un estilo de vida saludable durante todo el año", ha subrayado Torres.