Murcia se suma al Día Mundial de la Hemofilia para visibilizar la importancia del diagnóstico precoz

La Asociación Regional Murciana de Hemofilia, con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, ha instalado una mesa informativa en la Avenida de la Libertad - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Murcia se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Hemofilia, que se celebra el 17 de abril, con una serie de acciones dirigidas a sensibilizar a la población sobre esta enfermedad y poner el foco en la importancia del diagnóstico precoz como primer paso para garantizar una atención adecuada. Así, el cauce del Río Segura se iluminará este viernes de rojo para dar visibilidad a este colectivo.

Además, con motivo de esta jornada, la Asociación Regional Murciana de Hemofilia, con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, ha instalado una mesa informativa en la Avenida de la Libertad, donde profesionales y representantes de la asociación ofrecen información y asesoramiento a la ciudadanía.

La concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, ha visitado este stand informativo, donde ha remarcado el apoyo del Ayuntamiento de Murcia a este tipo de iniciativas, que contribuyen a visibilizar enfermedades poco frecuentes y a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. "El diagnóstico precoz y el acceso a una atención integral son fundamentales para avanzar en igualdad y garantizar una atención sanitaria adecuada", ha señalado.

Así, ha recordado la edil, "el Ayuntamiento de Murcia tiene una apuesta firme con el compromiso de la salud pública a través de subvenciones y apoyo institucional pero, sobre todo, a través del apoyo al campamento que hacen en verano, precisamente de formación específica y en el que menores que son diagnosticados de hemofilia pueden participar para disfrutar de sus vacaciones a la vez que se les instruye sobre cómo protegerse".

La gestión de la iluminación de los edificios públicos y espacios municipales se coordina desde la Oficina Municipal de Eventos y, como muestra de compromiso municipal, a partir de las 20.55 horas se iluminará de rojo, color representativo de esta enfermedad, el río Segura a su paso por el centro de la Ciudad, en solidaridad con las personas afectadas por esta enfermedad y sus familias.

La hemofilia es una enfermedad genética y hereditaria que afecta a la coagulación de la sangre y puede provocar hemorragias internas y externas, especialmente en músculos y articulaciones. Aunque se trata de una patología poco frecuente, su impacto en la calidad de vida de quienes la padecen hace imprescindible reforzar la detección temprana y el abordaje multidisciplinar.

En este sentido, la concejal ha querido "poner en valor los prácticamente 50 años, en concreto, 49 años de compromiso, de esfuerzo y de dedicación de grandes profesionales que vienen dando apoyo psicológico a las personas afectadas y a los familiares con labores preventivas una vez diagnosticados".