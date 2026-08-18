Murcia y la UMU impulsan un plan científico que protegerá el carrascal del Majal Blanco frente al cambio climático

Majal Blanco - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta del Ayuntamiento de Murcia ha impulsado un convenio de colaboración con la Universidad de Murcia (UMU) para desarrollar el proyecto de investigación 'Gestión climáticamente inteligente del carrascal termófilo en el Parque Forestal Municipal Majal Blanco', una iniciativa que permitirá diseñar una estrategia científica de conservación adaptada a los efectos del cambio climático.

El convenio, que contempla una aportación municipal de 40.000 euros para financiar este trabajo de investigación, será desarrollado por el Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia. El objetivo es dotar al Ayuntamiento de una herramienta técnica que permita planificar la gestión futura del Majal Blanco desde criterios científicos, favoreciendo la conservación de uno de los espacios forestales de mayor valor ecológico del municipio, según han informado desde el consistorio.

UN ESTUDIO PARA ANTICIPARSE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El proyecto analizará cómo están afectando el cambio climático y las sequías extremas al carrascal termófilo del Majal Blanco, considerado uno de los mejores ejemplos de este tipo de bosque en la Región de Murcia y cada vez más escaso en el sureste peninsular.

Para ello se realizará un diagnóstico ecológico completo del estado del bosque, se evaluará la calidad de sus hábitats y se propondrán medidas de gestión forestal adaptadas al nuevo escenario climático.

Entre los trabajos previstos se incluyen el análisis de la estructura del bosque, la regeneración natural de las carrascas, el estado sanitario de la vegetación, la biodiversidad presente y la evolución de los principales indicadores ecológicos.

A partir de estos estudios se elaborará una propuesta de silvicultura adaptativa que permitirá reforzar la resiliencia del bosque frente a los efectos del cambio climático y establecer criterios técnicos para futuras actuaciones de conservación.

UNA HOJA DE RUTA PARA LA GESTIÓN DEL MAJAL BLANCO

Como resultado del proyecto se elaborará una memoria técnica que recogerá las medidas de gestión recomendadas, y un conjunto de indicadores para realizar el seguimiento ecológico del espacio natural en los próximos años.

Este documento servirá como referencia para el Ayuntamiento en el desarrollo de futuros proyectos de conservación y mejora del Parque Forestal Municipal Majal Blanco.

UN ENCLAVE DE ALTO VALOR AMBIENTAL

El Majal Blanco, con una superficie de 875 hectáreas, forma parte del Parque Regional Carrascoy-El Valle y está integrado en la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario. Este espacio alberga una de las mejores representaciones regionales del carrascal termófilo de Quercus rotundifolia, además de un pequeño grupo de alcornoques de gran valor ecológico y otras formaciones vegetales de elevado interés ecológico.

Además de su riqueza natural, el parque constituye uno de los principales espacios de uso público del municipio, acogiendo actividades recreativas, educativas y de sensibilización ambiental, con un Aula de Naturaleza y un punto de información para visitantes.