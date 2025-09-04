Murcia vuelve a sonar con la 29 edición del festival Lemon Pop, que arranca este jueves

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Murcia da la bienvenida a septiembre con una de sus citas culturales más esperadas, el festival Lemon Pop, que arranca este jueves su vigésimo novena edición con conciertos, proyecciones cinematográficas y 'showcases' en diversos espacios de la ciudad, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La programación comenzará este jueves con la fiesta de presentación en Los Molinos del Río, en la que actuarán Luis Prado & Band y DJ Jutxa Ródenas. El acceso a este evento es gratuito.

Entre las principales novedades de este año figura la incorporación de la Filmoteca Regional, que el próximo lunes proyectará el documental 'Los Negativos. Graduados en Underground'.

El festival, que se extenderá hasta el próximo 13 de septiembre, también recupera su esencia con conciertos en salas emblemáticas como La Yesería y Cooperativa Ítaca, además de actuaciones acústicas en entornos íntimos como la de Estrella Fugaz en Locoloco Vintage.

Además, llegan los conciertos de Higinio, el martes 9, y Gallopedro, el miércoles 10, en ese mismo espacio.

MURCIA PARQUE, EPICENTRO DEL FESTIVAL

La apuesta de esta edición será el traslado de los tres días centrales --11, 12 y 13 de septiembre-- al Auditorio Murcia Parque, donde se reunirán algunos de los nombres más destacados del cartel como Cala Vento, Crocodiles, Al Dual, Los Bengala, Parquesvr, Carmesí, Tito Ramírez, Pieles Sebastián y, como gran cierre, León Benavente, en el único concierto de pago del festival (25 euro anticipada, 30 euros en taquilla).