El Museo Barón de Benifayó incorpora 14 piezas del ARQVA procedentes del pecio romano de San Ferreol - AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

El Museo Barón de Benifayó, en San Pedro del Pinatar, ha incorporado a su exposición permanente un conjunto de 14 piezas arqueológicas procedentes del pecio romano de San Ferreol, tras el convenio de comodato suscrito entre el Ayuntamiento del municipio y la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Gobierno de España.

La Junta de Gobierno Local aprobó el acuerdo que permite la cesión, conservación y exhibición de estas piezas, pertenecientes a la colección estable del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA), durante un periodo inicial de cinco años en la sala arqueológica del museo municipal, según ha informado el consistorio.

La incorporación de los materiales coincide con la próxima conmemoración del 50 aniversario del hallazgo del pecio de San Ferreol, localizado el 18 de octubre de 1976 frente a la costa de San Pedro del Pinatar, al sur del puerto pesquero y próximo a la barra rocosa paralela a las playas de La Manga del Mar Menor.

Con motivo de la recepción de las piezas, la concejala de Cultura, Carmen María López, y el director del Museo Barón de Benifayó, Marcos David Gracia, recibieron a María González Castañón, Pino Gil de Pareja y Celia Cantero Escribano, del Departamento de Documentación del ARQVA.

HISTORIA DEL PECIO DE SAN FERREOL

El pecio de San Ferreol fue descubierto en el marco de las investigaciones dirigidas por el arqueólogo Julio Mas García en el Polígono Submarino de Cabo de Palos.

Posteriormente fue objeto de distintas campañas arqueológicas entre 1979 y 1983 y, en 2009, fue revisado dentro del proyecto de actualización de la Carta Arqueológica Subacuática de la Región de Murcia con el objetivo de localizar con precisión el enclave y evaluar su estado de conservación.

De acuerdo con la información facilitada por el Consistorio, el yacimiento corresponde a un barco romano republicano fechado entre los años 50 y 40 antes de Cristo.

La escasa profundidad a la que se encuentra provocó la dispersión de parte de los materiales por la acción del oleaje, si bien permitió recuperar un conjunto arqueológico integrado por ánforas vinarias procedentes de Italia, Rodas y la Bética, además de cerámica calena de barniz negro, lucernas, ungüentarios, recipientes de vidrio, esferas de azurita utilizadas como pigmento azul, utensilios de uso personal y otros objetos recuperados durante las excavaciones.

Las 14 piezas cedidas por el ARQVA pasarán a formar parte del recorrido expositivo del Museo Barón de Benifayó durante la vigencia del convenio suscrito entre ambas administraciones.