El Museo Ramón Gaya exhibe el 'Retrato de Gertrude Norton' de Sorolla dentro del programa 'Obra Invitada' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Ramón Gaya de Murcia ha iniciado la nueva temporada cultural con la incorporación a su programa 'Obra Invitada' del 'Retrato de Gertrude Norton', una pintura de Joaquín Sorolla que permanecerá expuesta en la Sala Rosales de la pinacoteca hasta el próximo 1 de octubre.

El concejal de Cultura, Diego Avilés, ha presentado este miércoles la pieza y ha subrayado que esta iniciativa "permite acercar temporalmente al público piezas significativas de la historia de la pintura y establecer nuevos diálogos con la colección permanente del museo y con la obra de Ramón Gaya".

La obra corresponde a la fase de madurez del pintor, realizada durante el periodo de éxito alcanzado en Estados Unidos entre 1909 y 1911 de la mano de la Hispanic Society of America, según ha informado el Consistorio capitalino.

La retratada, Gertrude Norton, pertenecía a una relevante familia estadounidense vinculada al mecenazgo artístico y al coleccionismo de la época.

La exhibición de este lienzo cobra una dimensión particular en el museo murciano debido a la conocida admiración de Gaya hacia Sorolla. Y es que el creador murciano elogió en repetidas ocasiones la frescura de los apuntes del maestro valenciano, e incluso llegó a calificar en un ensayo de 1985 su destreza técnica como una "facilidad monstruosa", al nivel de grandes figuras de la pintura universal como Frans Hals.