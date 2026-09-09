El Museo Ramón Gaya exhibe el 'Retrato de Gertrude Norton' de Sorolla dentro del programa 'Obra Invitada'

El Museo Ramón Gaya exhibe el 'Retrato de Gertrude Norton' de Sorolla dentro del programa 'Obra Invitada'
El Museo Ramón Gaya exhibe el 'Retrato de Gertrude Norton' de Sorolla dentro del programa 'Obra Invitada' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 9 septiembre 2026 13:11
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MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Ramón Gaya de Murcia ha iniciado la nueva temporada cultural con la incorporación a su programa 'Obra Invitada' del 'Retrato de Gertrude Norton', una pintura de Joaquín Sorolla que permanecerá expuesta en la Sala Rosales de la pinacoteca hasta el próximo 1 de octubre.

El concejal de Cultura, Diego Avilés, ha presentado este miércoles la pieza y ha subrayado que esta iniciativa "permite acercar temporalmente al público piezas significativas de la historia de la pintura y establecer nuevos diálogos con la colección permanente del museo y con la obra de Ramón Gaya".

La obra corresponde a la fase de madurez del pintor, realizada durante el periodo de éxito alcanzado en Estados Unidos entre 1909 y 1911 de la mano de la Hispanic Society of America, según ha informado el Consistorio capitalino.

La retratada, Gertrude Norton, pertenecía a una relevante familia estadounidense vinculada al mecenazgo artístico y al coleccionismo de la época.

La exhibición de este lienzo cobra una dimensión particular en el museo murciano debido a la conocida admiración de Gaya hacia Sorolla. Y es que el creador murciano elogió en repetidas ocasiones la frescura de los apuntes del maestro valenciano, e incluso llegó a calificar en un ensayo de 1985 su destreza técnica como una "facilidad monstruosa", al nivel de grandes figuras de la pintura universal como Frans Hals.

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