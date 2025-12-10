El Museo de San Javier se abre a la Navidad con belenes de Playmobil y figuras de ganchillo

Parte del belén de Playmobil expuesto en el Museo de San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El Museo de San Javier celebra la Navidad con un belén de Playmobil y otro realizado íntegramente con figuras de ganchillo que se pueden visitar de forma gratuita hasta el próximo 6 de enero, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En concreto, el conjunto de Playmobil estaba conformado por más de 2.000 piezas propiedad de la asociación murciana Sureclick, y es un belén hebreo, de corte clásico, que recoge los principales misterios gloriosos del nacimiento de Jesús.

El alcalde, José Miguel Luengo, los concejales de Cultura, David Martínez, y de Servicios Públicos, María Dolores Ruiz, y el director de la delegación de Fomento de Construcciones y Contratas en la Región de Murcia, Fernando de Mateo, han inaugurado este miércoles la exposición, que ha recibido la primera visita de escolares del municipio.

El concejal de Cultura, David Martínez, ha explicado que el conjunto "muestra la universalidad de la marca Playmobil y la capacidad de adaptación de miles de piezas para ofrecernos una escenografía y puesta en escena casi teatral que nos remonta a los tiempos del nacimiento de Jesús".

En otra sala contigua del Museo, los visitantes pueden admirar otro belén, este realizado íntegramente en ganchillo por Maika García, vecina de San Javier. Se trata de un belén de corte clásico en el que tanto las figuras humanas como la vegetación y decorados están realizados con la técnica del ganchillo, jugando con los colores.

Su autora, Maika García, ha explicado que lleva cuatro años realizando estas figuras que ya expuso hace dos con la mitad de piezas, que ahora llegan a más de 200. "El ganchillo es un entretenimiento que me sirve de relajación cuando no estoy trabajando", ha dicho.

Luengo ha destacado la tradición belenística del municipio y ha animado a la ciudadanía a visitar todos los conjuntos que forman parten de la ruta del belén en el municipio, que incluye el Belén de España, que es uno de los más grandes de Europa; el belén marinero de Santiago de la Ribera; el belén campesino de La Grajuela; el belén de la Marquesa, en el Ayuntamiento, y los belenes de Playmobil y de ganchillo, en el Museo de San Javier.

Los belenes del Museo se pueden visitar todos los días, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, excepto las tardes de Nochebuena y Nochevieja, que permanecerá cerrado.