Los museos regionales ofrecen exposiciones, visitas guiadas y talleres infantiles para los meses de verano

Se han preparado actividades gratuitas en el Arqueológico, Bellas Artes, Santa Clara y San Juan de Dios, de Murcia; el de Arte Moderno, en Cartagena, y el Cigarralejo, de Mula - CARM

MURCIA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes ha organizado la programación de verano 2026 de los museos regionales con una amplia oferta de exposiciones, visitas guiadas temáticas y talleres infantiles en los seis museos de la Región de Murcia.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, destacó que "los museos regionales vuelven a convertirse este verano en espacios abiertos, vivos y participativos, con propuestas pensadas para disfrutar del patrimonio cultural en familia y desde una mirada cercana".

Conesa señaló que "la programación combina historia, arte, arqueología y creatividad, con actividades gratuitas que permiten descubrir las colecciones permanentes y temporales desde nuevas perspectivas".

Entre las propuestas expositivas destacan 'Banquetes. Los ritos del vino entre iberos, griegos y romanos', en el Museo Arqueológico de Murcia; 'Un legado para Murcia. Colección Adela Barba', en el Museo de Bellas Artes; 'Documentos para la Historia' y 'Espacio Tiempo', en el Museo Santa Clara; 'De la materia a la forma. Esculturas de Manuel Páez', en el de Arte Ibérico El Cigarralejo de Mula; y 'Carlos Gallego. Nuevas miradas 1999-2002', en el Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena.

La programación incluye visitas guiadas temáticas en todos los museos. En el Arqueológico se ofrecerán recorridos como 'Banquetes: los ritos del vino' y 'La colección permanente desde otra mirada'. El Museo de Bellas Artes incorpora la visita 'Rostros que hablan: el arte del retrato', además de las que se ofrecerán sobre la exposición 'Un legado para Murcia. Colección Adela Barba'.

Por su parte, el Conjunto Monumental San Juan de Dios mantendrá sus visitas a la iglesia y a los restos islámicos, donde se puede conocer el oratorio del Alcázar Mayor, del siglo XII. El Museo Santa Clara ofrecerá sus tradicionales 'Noches de verano en Santa Clara', con visitas nocturnas a las salas de arqueología andalusí y al patio de la alberca.

En el Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo de Mula, las visitas se centrarán en espacios como el santuario y la necrópolis, además de la exposición temporal de Manuel Páez. Y el Museo Regional de Arte Moderno ofrecerá la actividad 'Pintores cartageneros en el MURAM', que combinará una visita temática con un taller posterior.

TALLERES INFANTILES

La programación de verano también incluye talleres infantiles dirigidos principalmente a niños y niñas de 6 a 12 años, y hasta 14 años en algunos casos, con propuestas que fomentan la creatividad, la experimentación y el aprendizaje a través del patrimonio.

El Museo Arqueológico propone actividades como 'Viaje a los juegos del pasado', 'Un florero lleno de historias', 'Camisetas con historia' y 'Pequeños arqueólogos en acción'; el Museo de Bellas Artes desarrollará talleres inspirados en el verano, la mitología y la colección del museo, como 'Bajo el mar', 'La tormenta perfecta', 'Animales del museo' y 'Descubriendo mitos en el museo'; y el Museo Santa Clara ofrecerá actividades vinculadas al arte andalusí y la escritura medieval, como 'Tinta y papel: los secretos del ayer', 'Barro, magia y buena suerte' y 'Lápices y papeles, entre estrellas y pinceles'.

Por otro lado, en el Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo, los niños y jóvenes podrán participar en los talleres 'Juegos íberos', centrados en la cultura ibérica; y el Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena acercará el arte contemporáneo a los más jóvenes con talleres como 'La mirada escondida', 'Fotógrafos sin cámara, aventuras para mirar' y 'Gymkana en el Palacio Aguirre'.

La consejera subrayó que "estas actividades permiten que los más pequeños aprendan jugando, descubran los museos como espacios cercanos y desarrollen desde edades tempranas el respeto por nuestro patrimonio cultural". Todas las actividades requieren reserva previa y la información completa está disponible en la web museosregiondemurcia.carm.es.