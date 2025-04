El músico Manolo García revoluciona Blanca con su manera de entender el mundo y cuelga el 'lleno' en el Teatro Victoria

BLANCA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El ciclo literario Río de Letras, organizado por el Ayuntamiento de Blanca, recibió ayer al popular músico Manolo García que presentó su último trabajo literario 'Títere con cabeza' y colgó el cartel de completo en el Teatro Victoria en su regreso a la localidad tras su mítico concierto del 15 de agosto de 2005, durante la Semana de la Juventud.

Durante el coloquio, que congregó a unas 400 personas, estuvo acompañada por el director general de La 7 TV Región de Murcia, Antonio Peñarrubia.

Con una intervención salpicada de ingenio e ironía que arrancó una y otra vez las sonrisas y los aplausos de los asistentes, repasó sobre su forma de ver el mundo y el futuro, sobre el que defendió que "hay que salir a la calle, hay que ir a las trincheras, pues todos los componentes de la sociedad tienen que tener acceso a una vida digna, la base de vivir es la dignidad".

En este sentido, insistió en la idea de que "estamos viviendo en un mundo global pero somos pequeños, nos envenenan y nos angustian. El pueblo es heroico, la gente llana es la que se lanza a al calle, donde hay que defenderse con fortaleza y ánimo".

Asimismo, el artista destacó el valor de localidades como Blanca para apostar por eventos literarios como Río de Letras pues "la cultura hace que las nubes sean menos oscuras, es medicar es espíritu".

Por encima de todo Manolo García quiso poner de manifiesto que "la libertad es vital, es salud mental, es la emoción de vivir y es una actitud y un posicionamiento porque lo más bonito de la vida es la libertad, ser dueño de tu tiempo", unas ideas que hicieron que sus intervenciones fuesen constantemente interrumpidas por las palmas del público.

Sin embargo, dejó claro que no vino a dar lecciones a nadie pues "mi verdad es mi pequeña verdad, no es una verdad para todos, pero yo me agarro a ella". Una verdad frente a la que situó el modelo capitalista americano que, a día de hoy está presente en cualquier ciudad occidental, y del que se declaró en contra pues "no nos hacen falta tantas cosas, cuando menos cosas quieres más tranquilo vives".

Durante el acto el popular artista, cuyos orígenes se sitúan en Albacete, aludió en varias ocasiones a su proximidad y conexión especial con la Región, un vínculo que los asistentes pudieron captar desde el primer momento que salió al escenario, en el que reiteró su amor por lo sencillo.

García reflexiona en su primer libro de relatos sobre nuestra posición en el mundo a través de historias humanas de supervivencia y picaresca que trazan un retrato de todos nosotros, si bien confesó: "Lo he para abstraerme del mundo y si además aporto emoción a alguien pues hago algo útil".

'Títere con cabeza' es una crítica desde el humor y la reflexión cáustica a nuestra vida actual, tan llena y tan vacía, a las estructuras mentales y sociales, y una llamada a la animalidad, al instinto y a dar valor a las cosas más anodinas y sencillas de la existencia.

A traves de los relatos de este libro, Manolo García nos introduce en una máquina del tiempo, nos hace viajar al pasado. Sin embargo, los personajes de todos ellos parten de una premisa común: su pasmosa, simple y minúscula condición de humanidad.

Son historias antiépicas, anti heróicas, de supervivencia y picaresca, que componen un retrato grotesco y a la vez entrañable de todos nosotros. Trayectoria profesional Manuel García García-Pérez (Barcelona, 19 de agosto de 1955), más conocido como Manolo García, es un cantautor y compositor español.

Grabó sus primeros discos con grupos como Los Rápidos y Los Burros, alcanzó el éxito comercial con El Último de la Fila y actualmente continúa su carrera en solitario. Se caracteriza por un sonido pop rock mestizo con ritmos árabes, aflamencados y melódicos y por sus letras que aúnan poesía, lírica y surrealismo.

Artista pluridisciplinar, el arte de Manolo García no es exclusivamente musical. Es escritor, pintor y fotógrafo. Ha publicado libros de pintura y fotografía como 'De arrebatadora vida' (1992) y 'Vacaciones de mí mismo' (2004).

Por otro lado, ha expuesto en repetidas ocasiones su obra gráfica y se puso detrás de la cámara para dirigir sus propios videoclips. Regresó a la literatura con una cuidada y personal poesía en 'El fin del principio', un discurso de vida, amor y posicionamiento. Y ahora publica su último trabajo literario 'Títere con cabeza'.