Archivo - Nace 'BeSTEAM FEST', un programa destinado a fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre alumnas de la ESO - CARM - Archivo

MURCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad, a través del Instituto de Fomento (Info) y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM), pondrá en marcha el próximo curso 'BeSTEAM FEST', un nuevo programa dirigido a alumnas de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria para ayudarlas a descubrir sus capacidades, intereses y posibles salidas profesionales en los ámbitos científico y tecnológico.

El director del Info y presidente de CEEIM, Joaquín Gómez, ha destacado que el objetivo es "evitar que ninguna joven descarte una profesión científica o tecnológica por falta de referentes o por desconocer sus propias capacidades", según ha informado la Comunidad.

'BeSTEAM FEST' supone la evolución del programa BeSTEAM, desarrollado durante ocho ediciones y reconocido con el Premio Juventud de la Región de Murcia 2026 por su contribución a la igualdad en las disciplinas científico-tecnológicas.

La nueva propuesta incluirá talleres, retos y encuentros con empresas innovadoras de la Región, además de actividades con ingenieras, investigadoras, tecnólogas y directivas para acercar a las alumnas las oportunidades profesionales que ofrecen estos sectores.

UN ASISTENTE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Una de las novedades será el asistente de inteligencia artificial 'Mi Yo del Futuro', desarrollado por CEEIM para acompañar a las alumnas en un proceso de reflexión sobre sus talentos, intereses, habilidades y motivaciones.

La herramienta será validada con el objetivo de avanzar hacia un recurso de orientación académica y profesional que pueda utilizarse posteriormente con estudiantes de toda la Región.

Desde que CEEIM comenzó a desarrollar actividades para fomentar las disciplinas científicas y tecnológicas, han participado 5.257 estudiantes, de las que 300 lo hicieron en el programa BeSTEAM.

'BeSTEAM FEST' se desarrollará en el marco del proyecto UPAi 2026, financiado con fondos FEDER de la Unión Europea mediante las ayudas del Info para promover la innovación y el emprendimiento, y estará abierto a todos los centros educativos de la Región.