Nacho Satorre, director de Operaciones de Hefame: "La farmacia es nuestra aliada clave en la protección ambiental"

MURCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Operaciones de Hefame, Nacho Satorre, ha subrayado que "la farmacia comunitaria constituye una de las mayores redes logísticas especializadas del país y nuestra aliada clave en la protección ambiental", durante su intervención en la IV Jornada One Health, celebrada en Alicante y centrada en la colaboración medioambiental y la gestión responsable de medicamentos y sus residuos.

El directivo ha recordado que, con más de 22.000 oficinas de farmacia distribuidas en todo el territorio nacional, el 64 por ciento situadas fuera de las capitales de provincia, la red farmacéutica ofrece una "capilaridad única" que permite acercar medicamentos y servicios sanitarios a todos los pacientes, al tiempo que contribuye a reducir desplazamientos y las emisiones contaminantes derivadas de estos.

En su ponencia, el directivo ha presentado varios proyectos de colaboración medioambiental en los que participa el sector farmacéutico, entre los que ha destacado el modelo de recogida en proximidad de medicamentos hospitalarios, que permite a los pacientes retirar sus tratamientos hospitalarios en la farmacia comunitaria que elijan, según informaron fuentes de Hefame en un comunicado.

Este sistema, ha explicado Satorre, "no solo mejora la atención al paciente, sino que evita decenas de miles de desplazamientos a los hospitales y la emisión de alrededor de 200 toneladas de CO2 al año".

Además, ha expuesto que el modelo, que ya se encuentra operativo en Comunidad Valenciana, Andalucía, Cantabria, Cataluña y Navarra, y en fase piloto en Castilla-La Mancha y Castilla y León, asegura que las condiciones de conservación de los medicamentos sean óptimas.

Durante su intervención, ha puesto en valor los beneficios ambientales y sociosanitarios alcanzados con este modelo al afirmar que "solo en el último ejercicio, el sistema ha permitido ahorrar 429 millones de kWh de energía, 400 millones de litros de agua y evitar la tala de más de 200.000 árboles", ha destacado.

El máximo responsable de Operaciones de Hefame ha explicado que Sigre articula su actividad en torno a tres grandes líneas de actuación: la prevención y el ecodiseño, que impulsa envases farmacéuticos más sostenibles y ligeros (uno de cada tres medicamentos incorpora ya alguna medida en este sentido); la gestión responsable de los residuos, mediante un sistema cerrado de logística inversa que mantiene los restos bajo control del canal farmacéutico hasta su entrega a gestores autorizados; y la comunicación y concienciación social, con campañas y programas educativos que promueven el uso responsable del medicamento y el reciclaje a través del Punto Sigre.

Satorre ha subrayado, además, la corresponsabilidad compartida, que hace posible este sistema, en el que participan 324 compañías farmacéuticas, 145 almacenes de distribución y 22.122 farmacias. Los primeros desarrollan envases más sostenibles y asumen la financiación del sistema; las farmacias albergan los puntos Sigre e informan a los pacientes; y la distribución farmacéutica se encarga de la recogida, el transporte y el almacenamiento de los residuos, bajo un modelo de logística inversa controlada, garantizando la trazabilidad y la seguridad de todo el proceso.

Finalmente, el director de Operaciones de Hefame ha recordado que Sigre mantiene una estrecha colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), para regular la inserción del símbolo y las recomendaciones del reciclado en las cajas del medicamento, así como para controlar la obligatoria adhesión de los laboratorios a Sigre.