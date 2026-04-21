Nira Santana ofrecerá en San Javier una charla sobre el uso de las Nuevas Tecnologías entre los más jóvenes - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

Nira Santana, experta en la relación entre videojuegos, cultura e igualdad, impartirá una charla bajo el título 'Claves para elegir, entender y acompañar a los hijos en el uso de la tecnología', este lunes 27 de abril a las 18.00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Javier dentro del programa Family Hub. La asistencia es libre previa inscripción a través de la aplicación App Activa San Javier.

La concejala de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez ha explicado que la charla está especialmente enfocada a las familias "para proporcionarles herramientas prácticas y criterios claros para comprender, guiar y acompañar a niños, niñas y adolescentes en su relación con los videojuegos, desde la seguridad, la empatía y la responsabilidad", según han informado desde el Consistorio.

La charla que ayudará a comprender el contexto gamer actual así como los riesgos y problemáticas digitales, entre otras cosas, se enfoca desde la prevención con intención pedagógica para que las personas adultas entiendan mejor el mundo en el que juegan las nuevas generaciones con el fin de poder acompañarles mejor, fomentando el diálogo, la empatía y la educación digital.

NIRA SANTANA

Nira Santana es licenciada en Bellas Artes, Máster en Políticas de Igualdad y Violencia de Género y experta en diseño de videojuegos.

Su trayectoria, reconocida con varios premios, se centra en el ámbito educativo y social, colaborando con centros educativos, espacios culturales, familias y profesionales para fomentar una comprensión crítica del mundo de los videojuegos .