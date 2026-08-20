El nivel de riesgo de incendio forestal este jueves es alto en el Litoral-Este

Nivel de riesgo de incendio forestal - AEMET

MURCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este jueves, 20 de agosto de 2026, es alto, moderado y bajo en la Región de Murcia.

En concreto, el riesgo de incendio forestal es alto en el Litoral-Este. Así, es moderado en el Altiplano, Noroeste, Guadalentín, Litoral-Oeste, y Vega Alta-Ricote-Murcia, y bajo en la Cuenca de Mula, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

La Dirección del Plan INFOMUR pide que se evite toda actividad que pueda provocar un incendio forestal y recuerda que, si se ve humo o fuego, debe llamarse inmediatamente al 1-1-2.