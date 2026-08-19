El nivel de riesgo de incendio forestal este miércoles es extremo en la Altiplano y Guadalentín

Nivel de riesgo de incendio forestal - AEMET

MURCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles, 19 de agosto de 2026, es extremo, muy alto y alto en la Región de Murcia.

En concreto, el riesgo de incendio forestal es extremo en el Altiplano y Guadalentín. Así, es muy alto en el Cuenca de Mula y Noroeste y alto en el Litoral-Este, Litoral-Oeste y Vega Alta-Ricote-Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

La Dirección del Plan INFOMUR pide que se evite toda actividad que pueda provocar un incendio forestal y recuerda que, si se ve humo o fuego, debe llamarse inmediatamente al 1-1-2.