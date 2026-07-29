El nivel de riesgo de incendio forestal este miércoles es muy alto en gran parte de la Región

Riesgo incendio forestal en la Región de Murcia - AEMET

MURCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles, 29 de julio de 2026, es extremo o muy alto en casi toda la Región de Murcia.

En concreto, el riesgo de incendio forestal es extremos en el Noroeste; muy alto en el Altiplano, la Cuenca de Mula y Guadalentín; y alto en la Vega Alta-Ricote-Murcia, Litoral oeste y Litoral oeste, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia, recuerda que debe evitarse toda actividad que pueda provocar un incendio. Igualmente, indica que está prohibido hacer fuego en el monte o a menos de 500 metros de terreno forestal, que no se deje dejar basura y que si observan humo o fuego deben llamar inmediatamente al '1-1-2'.