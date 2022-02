NNGG RM critica a la ministra Belarra tras obtener "fondos irrisorios para posturear en vez de fomentar la juventud"

MURCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nuevas Generaciones Región de Murcia, Antonio Landáburu, ha afirmado que "la ministra de Sánchez, Ione Belarra, se ríe de la juventud al obtener fondos irrisorios para posturear en vez de fomentar la juventud", tras analizar el Consejo Interterritorial de Juventud celebrado el pasado jueves.

El presidente de NNGG ha declarado que "estamos cansados de la política de fotitos, redes sociales y demás cosas 'chulísimas', los jóvenes necesitamos acciones reales y claras por parte del Gobierno de España, por ello, rechazamos la forma de hacer política de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de la Directora del INJUVE, María Teresa Pérez".

Landáburu ha cuestionado los fondos que se van a destinar con motivo del Año Europeo de la Juventud afirmando que "tan solo han obtenido 200.000 euros de la Comisión Europea y aún no han especificado cómo lo harán llegar a las comunidades autónomas y en base a qué se repartirán".

El líder de los jóvenes populares ha afirmado que "no merecemos un Gobierno de España que se dedique a la publicidad institucional por encima de todas las cosas", a lo que ha añadido que "estamos cansados de que nos tomen por ignorantes y crean que pueden hacer lo que les dé la gana".

Es por eso por lo que NNGG pide a la ministra que "cumpla con los jóvenes, se ponga a trabajar en lo que realmente nos interesa y que aprenda un poco de la forma de hacer política del Gobierno de la Región de Murcia, ya que mientras el PSOE y Podemos se quedan anclados en el postureo, el Gobierno de Fernando López Miras se compromete con hacer la vida más sencilla a los jóvenes de la Región de Murcia".

"Empleo, vivienda, inclusión, turismo joven, son algunos de los temas en los que se está trabajando en la Región de Murcia", ha afirmado Landáburu, mientras continuaba expresando que "el presidente López Miras tiene bien claro que los jóvenes no solo somos el futuro, sino también el presente".

Asimismo, ha explicado que "no entendemos cómo siendo líderes en paro juvenil en toda Europa no se está trabajando, de forma conjunta con las CCAA si fuera necesario, para luchar contra ese dato". Landáburu ha afirmado que "a los jóvenes nos avergüenza ver a nuestro país en la cima de la ineficiencia en políticas de juventud y en creación de empleo", mientras ha explicado que "el desempleo juvenil es una lacra que sufrimos día a día y que con más postureo no se soluciona".

El presidente de NNGG ha concluido afirmando que "los jóvenes necesitamos políticas que nos faciliten construir nuestro futuro en libertad y, para ello, necesitamos que Sánchez y sus socios abandonen La Moncloa lo antes posible".