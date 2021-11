Noa, Chano Domínguez con Martirio o Dom La Nena, protagonistas de la primera semana del Cartagena Jazz Festival

CARTAGENA (MURCIA), 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 40 edición del Cartagena Jazz Festival comienza esta semana, y lo hace con los conciertos de Noa, Chano Domínguez con Martirio, Dom La Nena, María Yfeu y Pedro Nuñez, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Desde el jueves 4 de noviembre se inicia una edición conmemorativa que tiene al Mr. Witt Café, Nuevo Teatro Circo y Auditorio El Batel como sedes. Toda la información y venta de entradas está disponible en 'http://jazzcartagena.es'.

Comienzan los conciertos el jueves 4 de noviembre con Pedro Nuñez Quintet, un joven trompetista nacido en Cartagena. Se formó en música jazz en centros de prestigio como Musikene y Hochschule für Musik und Tanz Köln (Colonia, Alemania).

Su grupo se mueve en el jazz mas experimental, con sonoridades cogidas del flamenco o la música popular, dejando a la improvisación una importancia "clave". Su concierto tendrá lugar el jueves, 4 de noviembre, en el Café Mr. Witt a las 21.30 horas con entrada libre, hasta completar aforo.

La cantante Noa viene al Cartagena Jazz Festival a presentar su último proyecto musical bajo el nombre de 'Afterallogy'. Publicado en abril de 2021, el disco está compuesto por 12 clásicos del jazz, entre los que se pueden encontrar estándares como 'My funny Valentine', 'Oh Lord' o 'Anything goes'.

Este trabajo de homenaje al jazz, realizado con su inseparable guitarrista Gil Dor, es el resultado del diálogo entre ambos artistas durante 30 años. Su concierto será el viernes, 5 de noviembre, en el Auditorio El Batel a las 20.30 horas con entradas a 30 euros.

La brasileña Dom La Nena se ha labrado un camino en la música con la seguridad de quien tiene las "ideas claras". "Moderna y clásica a la vez; con un estilo fresco, casi naíf", Dom traslada a través de su música "a una escena intimista, donde las cuerdas de su violonchelo lo invaden todo", según las mismas fuentes.

Sus canciones "tienen alma, duende y nostalgia; son delicadas y deliciosas", de forma que "parecen estar sostenidas por suaves nubes". Y así ha presentado su último disco 'Tempo', que interpretará el sábado, 6 de noviembre, a las 12.30 horas en la terraza del Auditorio El Batel con entradas a 10 euros.

Sebastián Domínguez Lozano, Chano Dominguez, estará acompañado en el escenario del Cartagena Jazz Festival por Martirio, considerada como una de las intérpretes más originales del panorama musical en España. Tras quince años sin publicar juntos, Martirio y Chano Domínguez se dan la mano para hacer un "merecidísimo homenaje a Bola de Nieve".

El piano de Chano, "abierto al mundo, sin concesiones, camina sin prejuicios entre el jazz, el flamenco, la copla, el bolero; la voz ecléctica de Martirio, nos asombra por su capacidad de mimetizarse en cada estilo", explican las mismas fuentes.

Temas tan universales como 'Vete de mí', 'Duerme negrita', 'Se equivocó la paloma' sonarán sobre el escenario el sábado, 6 de noviembre, a las 20.00 horas en el Nuevo Teatro Circo con entradas a 25 euros.

El concierto de María Yfeu cerrará el primer fin de semana del Cartagena Jazz Festival. Yfeu es una joven cantante y compositora que pertenece a una nueva generación de músicos que "demuestra que es mejor que no existan límites ni etiquetas a la hora de componer, crear, tocar y cantar", añade el Consistorio.

De gusto "exquisito", la cantante "tiene una voz privilegiada que podría evocar a una joven Billie Holiday si nos enfocamos más en su vertiente más jazz, o Hiatus Kaiyote si nos vamos al soul más actual o incluso nos puede recordar a Amy Winehouse", señala.

Entre sus registros vocales se pueden encontrar soul, R&B y, por supuesto, jazz. Su concierto será el domingo, 7 de noviembre, a las 12.30 horas en el Auditorio El Batel, con entradas a 10 euros.