Noche de 'Jazz Flamenco' con Antonio Lizana y de 'Soul Jazz' con la Kennedy Administration en San Javier

Publicado 11/07/2019 9:42:22 CET

SAN JAVIER (MURCIA), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XXII Festival Internacional de Jazz de San Javier ha programado este viernes una noche de 'Jazz Flamenco' con Antonio Lizana y de 'Soul Jazz' con la Kennedy Administration en el Auditorio Parque Almansa, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El primer concierto de la noche correrá a cargo de Antonio Lizana, que ha conseguido con "talento y pasión" convertirse, en poco tiempo, en "una de las figuras más destacadas del jazz español, reconocido dentro y fuera de España".

El saxofonista, cantaor y compositor gaditano, que agotó las entradas durante el Flamenco Festival de NYC, en el mítico Joe's Pub, donde debutaron Amy Winehouse o Adele, vuelve a Jazz San Javier consolidado como uno de los músicos de referencia en el flamenco jazz.

Sus frecuentes y amplias giras internacionales demuestran el interés que suscita este artista "polifacético de potentes directos junto a su sexteto", según las mismas fuentes. Antonio Lizana, que ha colaborado con artistas como Miguel Ríos, José Mercé y Raimundo Amador, entre otros muchos, ha participado en la Afrodisian Orchestra de Miguel Blanco y colabora con la Afro-latin-jazz Orchestra de Arturo O'farrill, de Nueva York con la que grabó un disco ganador de un Grammy al mejor disco de latín jazz instrumental.

'Oriente' es el tercer y último disco de Lizana, con el que se abre a nuevos sonidos del mundo pasados por el tamiz del jazz y el flamenco. Como invitados de Antonio Lizano y su Sexteto actuarán el trompetisa bosnio afincado en España, Miron Rafajlovic y la cantante gaditana María La Mónica.

La segunda parte de la noche dejará el estreno en Jazz San Javier de una de las bandas indispensables del actual circuito musical de Nueva York, la Kennedy Administration, una banda liderada por la carismática cantante Kennedy, que mezcla soul con pinceladas de jazz, r&b, hip-hop y funk.

La banda residente del mítico club The Groove, en el Greenwich Village neoryorquino, está formada por excelentes músicos como el teclista Ondre J. que ha grabado y girado con Gregory Porter; el genial baterista Nathaniel Townsley que ha trabajado con Stevie Wonder, Mariah Carey y Alejandro Sanz, entre otros muchos artistas, a los que se suman Dan Muniz, que ha girado con Funkadelic, a la guitarra y Chelton Grey al bajo.

"La perfecta conjunción y solvencia de los músicos que componen la banda, se traduce en un sonido propio y un enérgico directo potenciado con el poder que desprende la vocalista Kennedy, cuyos registros revelan influencias y semejanzas con divas como Sade y Anita Baker", añade la organización.

Kennedy despliega "carisma y optimismo" sobre el escenario, aportando una nueva dimensión a las asombrosas versiones de grandes clásicos como ocurre con 'Let's Stay Together' de Al Green o 'Will It Go Round' de Billy Preston, incluidos en 'Kennedy Administration'(2017), su primer disco junto a ocho temas originales, con el que se consolidan como un grupo con identidad propia.