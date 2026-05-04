La Noche de Los Museos de Cartagena abre el Anfiteatro Romano y el Arsenal Militar

Presentación de La Noche de los Museos de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Cartagena celebrará la XVIII edición de La Noche de los Museos este sábado 16 de mayo, una cita ya consolidada que este año alcanza su mayoría de edad con una programación extraordinaria y más de cuarenta espacios abiertos al público.

Bajo el lema 'Cultura para unir, historia para comprender', el evento impulsado por el Área de Juventud transformará la ciudad con horarios especiales de apertura gratuita de museos entre las 19.00 y la 1.00 horas.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la apertura del Anfiteatro Romano, así como la incorporación de una ruta cultural permanente en el Arsenal Militar, coincidiendo con el 300 aniversario de esta histórica instalación. Estas rutas permitirán conocer de forma estable uno de los espacios más representativos de su identidad vinculada al mar y a la historia de España.

Además del aniversario del Arsenal, La Noche de los Museos celebra también sus 18 años de trayectoria. Desde sus inicios en 2009, cuando contaba con apenas cinco espacios, el evento ha experimentado un crecimiento exponencial hasta convertirse en una auténtica "ciudad abierta a la cultura", ha ensalzado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

En esta edición, los visitantes podrán disfrutar de 17 museos, 27 espacios culturales e históricos adicionales, más de 40 espacios visitables, 37 proyectos artísticos, 40 rutas y visitas guiadas con 2.434 plazas, 45 actividades infantiles y juveniles y más de 500 plazas en talleres para niños y jóvenes.

La programación abarca disciplinas como música, teatro, poesía, astronomía, experiencias inmersivas, recreaciones históricas, pintura mural, folklore, ciencia y tecnología.

Entre los espacios participantes figuran museos, iglesias, cofradías, galerías, edificios modernistas, instalaciones universitarias y enclaves patrimoniales únicos, junto a escenarios emblemáticos como el propio Arsenal o Capitanía.

CARTEL DEL CARTAGENERO JOSÉ CARLOS ÑÍGUEZ

La imagen de esta edición, titulada "La Espiral" y obra del cartagenero José Carlos Ñíguez, refuerza el vínculo con el patrimonio local. Inspirada en la voluta del capitel jónico del Santuario de Isis conservado en el Museo del Foro Romano, simboliza la continuidad histórica y la proyección de futuro de la ciudad. Esta elección coincide, además, con el 25 aniversario de Cartagena Puerto de Culturas, modelo de referencia en la gestión patrimonial.

La alcaldesa ha querido destacar también el carácter inclusivo del evento, con medidas como puntos de información accesibles, voluntariado especializado, guías de lectura fácil y una web adaptada, así como el papel fundamental del voluntariado y de las entidades colaboradoras.

Toda la información y programación se puede consultar online en la página web https://lanochedelosmuseos.cartagena.es La inscripción a las diferentes actividades se puede realizar en esta web a partir del miércoles a las 9 horas.

Asimismo, el evento contará con una oferta especial hotelera con descuentos del 10% para visitantes que reserven directamente en los canales oficiales de los alojamientos adheridos, así como un servicio extraordinario de autobuses urbanos que facilitará la movilidad durante toda la noche.

"La Noche de los Museos no es solo una programación cultural, es una demostración de lo que Cartagena es capaz de hacer cuando toda la sociedad trabaja unida", ha concluido la alcaldesa Noelia Arroyo, destacando así que el 16 de mayo, Cartagena volverá a convertirse en un gran espacio de convivencia, cultura e historia.

PROGRAMACIÓN

Este año formarán parte de La Noche de los Museos 37 proyectos artísticos seleccionados de los 66 presentados a la convocatoria pública que se abrió a mediados de febrero.

Asimismo, habrá música, poesía, teatro, experiencias inmersivas, clown, circo itinerante, pasacalles, gladiadores, mimos, recreaciones históricas y costumbristas, tradiciones, pintura mural, astronomía.

En el apartado musical, habrá conciertos de Funk, Soul, folclore popular, música coral, bandas de música, música africana, dj, violín, piano y saxo. Además, actuará la Joven Orquesta de Talentos y habrá un tributo a Los Secretos.

En cuanto a la poesía, se podrá asistir a un slam de poesía, y se podrá visitar una instalación poética. También habrá una observación astronómica y experiencia astronómica inmersiva.

La Escuela Municipal de Teatro hará una performance itinerante, y también se podrá asistir a una representación del Camión del Remolino y a microteatro modernista. La animación también llegará a las colas en museos.

Los festejos de Cartagena también estarán presentes con pasacalles de Cartagineses y Romanos.

Nauni, en colaboración con Patrimonio y el Servicio de Graffiti, estará pintando detrás de la Casa Museo de Isaac Peral, la obra: 'Silencio de Corriente y Sal'. La obra muestra a Isaac Peral observando lo que fue y lo que pudo ser su sueño, su obra, el trabajo de toda una vida.

Se harán zctivaciones performativas en el estudio 2020 de María Garberí y se abrirá la Fundación Boyer Tresaco, Bisel, 2020 Estudio, Sala Dora Catarineu, Domus del Portico, Sala Subjetiva, Salas Tomás Rico, Sala Subjetiva, Archivo municipal, Casa Pedreño, Atelier de Ángel Maciá, Fundación Museo Taurino.

El Museo Etnográfico, la Casa del Folklore de la Palma, el Museo del Bolillo, y los bolos cartageneros ofrecerán rutas etnográficas a las salinas de Marchamalo o al lavadero de los Díaz de Canteras en el que se explicará cómo hacer jabón.

ESPACIOS E INSTITUCIONES CULTURALES Y DE INTERÉS HISTÓRICO

En esta noche participarán las cofradías Marraja, California, Resucitado, Santísimo y Real Cristo de la Misericordia, y las iglesias de la Archicofradía del Carmen, iglesia de Santa María e iglesia de Santo Domingo.

También se unirán el Casino, Económica, Casa Pedreño, Palacio Consistorial, Arsenal Militar, Capitanía, Casa Dorda, Asamblea Regional, Centro de Artesanía.

La Universidad Politécnica de Cartagena, a parte del MITI (Museo de la Ingeniería, Tecnología e Industria), abrirá el museo del Agua y un programa especial durante todo el día de actividades y talleres sobre ciencia y tecnología. Además, cederán el Paraninfo del Campus de la Muralla y el CIM, que este año se convierte en escenario Mar de Músicas con un especial Celebración Día de África. en una colaboración entre La Noche y La Mar a través de Casa África.

Se realizarán 40 rutas y visitas guiadas de diferente temática con un total 2434 plazas.

También se realizarán visitas al Anfiteatro, al Cerro del Molinete donde los participantes recorrerán el cerro mientras la iluminación se adapta al relato, rutas y visitas guiadas modernistas (Palacio Consistorial, Casino, Casa Dorda, Huerto de las Bolas), Asamblea Regional o Santa María la Vieja (o catedral antigua). Y las de Capitanía, Ruta Cultural del Arsenal de Cartagena, o Cueva Victoria.

ESPACIOS MUSEÍSTICOS QUE PARTICIPAN

Museo Arqueológico Municipal Puerto de Culturas, Teatro Romano, MURAM, ARQVA, Museo Historico Militar Museo Naval y Sala Isaac Peral, Archivo Municipal, Museo Carmen Conde, Museo Etnográfico Puertos de Santa Bárbara, Museo Teatro Apolo del Algar, Museo de la Tecnología y la Industria y Museo del Agua de la UPCT.

SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBUSES

Desde las 19.00 hasta la 00.00 horas cada 15 minutos se ofrecerá un servicio circular de autobús desde el Museo Arqueológico Municipal hasta el Paseo de Alfonso XII con paradas en la rotonda El Corte Inglés, Museo Arqueológico, plaza Héroes de Cavite y plaza Puertas de San José.

Además las líneas de autobuses 1, 2, 4, 5, 6 y 7 tendrán un horario extraordinario ininterrumpido de 11.00 a 1.30 horas en esta gran noche.

El precio de este servicio será de tan solo 1 euro y con su compra se podrá acceder sin coste añadido a los autobuses urbanos durante todo el periodo del servicio.