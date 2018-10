Las noches de julio y agosto fueron "tropicales" en la Región, lo que cumple las predicciones de cambio climático

Actualizado 20/09/2018 15:23:24 CET

MURCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todas las noches de los meses de julio y agosto en la Región de Murcia fueron "tropicales", lo que quiere decir que la temperatura media no bajó de los 20 grados centígrados, un hecho que solo se ha registrado una vez con anterioridad, en el año 2015, en el observatorio de Murcia (1984-2018) y que ratifica las predicciones del cambio climático, que apuntan precisamente al avance de este tipo de noches calurosas.

Así lo ha hecho saber el delegado territorial de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Región de Murcia, Juan Esteban Palenzuela, en una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañado del secretario general de la Delegación del Gobierno, Francisco Jiménez, durante la presentación del balance climático del trimestre comprendido entre junio y agosto.

Palenzuela ha señalado que los datos "no se pueden discutir" y "hay una evidencia objetiva, que refleja que las temperaturas van en ascenso y los veranos son cada vez más cálidos desde finales de la década de los años 70". Esto coincide con los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que es la referencia a nivel mundial a este respecto.

Las predicciones del IPCC indican que el aumento de temperaturas "va a ser más evidente en los meses cálidos" del año, como en el verano, por lo que los datos corroboran "claramente" estas tendencias, que se están cumpliendo "a rajatabla". No obstante, Palenzuela ha precisado que las predicciones de cambio climático no se reflejan de forma "tan clara" en otras variables como la precipitaciones.

"Llueve de forma distinta, pero en la Región tenemos recabados 70 u 80 años de datos y no hay una tendencia desde el punto de vista estadístico", según Palenzuela, quien ha indicado que en verano sí se da una tendencia significativa de menos lluvias, con una caída de entre dos y tres litros menos cada diez años en la Región de Murcia. No obstante, apunta, "no es que llueva muchísimo menos".

"Lo que parece claro es que cada vez habrá fenómenos más severos y más extremos", según Palenzuela.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))