Las Noches del Malecón cierra su VIII edición con 168.929 asistentes

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Noches del Malecón ha puesto fin a su VIII edición consolidándose un año más como uno de los ciclos musicales destacados del panorama nacional y una de las principales propuestas culturales de la ciudad de Murcia a lo largo del año.

Esta última edición ha registrado un total de 168.929 asistentes, repartidos en 34 eventos, de los cuales 18 han colgado el cartel de entradas agotadas.

El ciclo ha generado un impacto económico estimado de 19.614.498 euros, una cifra que refleja la repercusión de su actividad más allá del ámbito musical, con efectos sobre la hostelería, el comercio, el alojamiento y otros sectores vinculados a la actividad turística y cultural de la ciudad.

La procedencia del público refleja también la capacidad de convocatoria de Las Noches del Malecón dentro y fuera de la Región de Murcia. El 64 por ciento de los asistentes ha sido público de la Región de Murcia, mientras que el 30 por ciento ha llegado desde otros puntos de España y el 6 por ciento restante ha correspondido a público internacional.

"Estos datos muestran que el ciclo mantiene una importante base de público de proximidad, al tiempo que atrae visitantes de otros territorios y contribuye a posicionar Murcia como destino de eventos musicales", destacan desde la organización.

La celebración de Las Noches del Malecón también ha contribuido a dinamizar el sector turístico de Murcia, con una ocupación hotelera media del 92 por ciento durante las principales jornadas del ciclo. En varias de estas fechas, la ocupación rozó el lleno, alcanzando prácticamente el 100 por ciento, lo que refleja la capacidad de convocatoria del evento y su contribución a la actividad turística y económica de la ciudad.

La organización de cada evento implica también un importante volumen de empleo, con una media de 400 personas trabajando en cada cita. Estos puestos abarcan diferentes perfiles profesionales y sectores, desde camareros y personal de seguridad y limpieza hasta equipos de montaje, técnicos de sonido e iluminación o servicios sanitarios.

"Una actividad que contribuye a generar empleo directo e indirecto y a dinamizar el tejido profesional en la Región de Murcia", subrayan.

La programación ha vuelto a combinar artistas internacionales y nacionales de diferentes estilos. Entre los nombres internacionales que han pasado por sus escenarios destacan Juan Luis Guerra, Bryan Adams, Suede, Belle & Sebastian, José González, Nicky Jam, Romeo Santos, Prince Royce, Rufus Wainwright, Teenage Fanclub, Wolfmother, El Mató a un Policía Motorizado y The Pains of Being Pure At Heart.

La representación nacional también ha contado con nombres destacados como Dani Fernández, El Kanka, M-Clan, El Drogas, Evaristo, Sidecars, Valeria Castro o Rufus T. Firefly, entre otros artistas.

En cuanto a los espacios, Espacio Norte ha vuelto a ser las principal sedes del ciclo, que también ha desarrollado parte de su programación en Sala REM, Sala Mamba, el Palacio de los Deportes y el Auditorio Víctor Villegas, ampliando así su presencia en diferentes escenarios de Murcia.

Con el cierre de esta octava edición, la organización ya prepara el regreso de Las Noches del Malecón en 2027, cuando celebrará su novena entrega. La nueva edición mantendrá su apuesta por reunir a figuras nacionales e internacionales de primer nivel en la programación musical de Murcia.