El Noroeste, en aviso amarillo por lluvias y tormentas este miércoles a partir de las 17.00 horas - AEMET

Toda la Región de Murcia estará este jueves en alerta, a partir de las 11.00

MURCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado un aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas para este miércoles, a partir de las 17.00 horas, en el Noroeste.

En concreto, el aviso prevé una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado hasta la medianoche.

Este jueves, las lluvias y tormentas afectarán a toda la Región de Murcia desde las 11.00 a las 21.00 horas, con una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

No obstante, en el Campo de Cartagena y Mazarrón la alerta se extenderá hasta las 00.00 y las lluvias acumuladas, según la previsión de la Aemet, serán de hasta 25 litros por metro cuadrado.