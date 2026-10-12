Las notificaciones por posible maltrato infantil en la Región aumentan un 47% en 2025 hasta las 2.735

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Los expedientes graves de desamparo superan los 1.000 casos por primera vez en la serie histórica registrada desde 2001

Las altas en acogimiento residencial en centros y pisos tutelados alcanzan su máximo y las adopciones caen casi a la mitad

MURCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Registro de Casos de Maltrato Infantil de la Región de Murcia contabilizó en 2025 un total de 2.735 notificaciones por posibles casos de maltrato a menores --sospechas y evidencias--, lo que representa un repunte del 47,1% en comparación con el ejercicio 2024, cuando se registraron 1.859 alertas.

Este incremento en la detección derivó en la apertura de 1.003 nuevos expedientes por situación de desamparo y en la adopción de 818 altas en acogimiento residencial, según datos de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad publicados por el Centro Regional de Estadística (CREM).

La negligencia se mantuvo el pasado ejercicio como la tipología de maltrato con mayor volumen de notificaciones en la comunidad autónoma, hasta sumar 1.428 casos en 2025 frente a los 853 registrados en el ejercicio anterior, seguido de las asociadas al maltrato emocional a menores, que alcanzaron los 674 casos (frente a 555 en 2024).

Por su parte, las alertas por maltrato físico ascendieron a 455 (310 en 2024), mientras que las relacionadas con la violencia sexual se situaron en 178 casos (141 contabilizados en 2024).

En la perspectiva histórica del periodo 2003-2025, el volumen global de notificaciones confirma una tendencia al alza continuada desde 2021 --año en el que se computaron 1.319 alertas--, tras el descenso observado en 2020 durante la pandemia, cuando la cifra cayó a 843 notificaciones.

DESPROTECCIÓN INFANTIL Y APERTURA DE EXPEDIENTES

En el ámbito de las posibles situaciones de desprotección infantil, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad contabilizó 1.408 nuevos casos durante 2025, frente a los 1.397 anotados en 2024. La estadística oficial distingue entre dos figuras de intervención administrativa, las situaciones de riesgo y los expedientes abiertos por desamparo.

En concreto, los casos de posible desamparo se tradujeron en la apertura de 1.003 nuevos expedientes a menores en 2025, lo que supone superar por primera vez el umbral del millar de aperturas en toda la serie histórica oficial (2001-2025), por encima del anterior máximo registrado en 2018 con 941 expedientes.

Por contra, las notificaciones registradas por posible situación de riesgo descendieron a 405 en 2025, en comparación con las 502 gestionadas el año previo. La Consejería remarca que las situaciones de riesgo corresponden a alertas recibidas que pueden dar lugar o no a la posterior apertura de un expediente familiar.

EVOLUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADOPTADAS

El volumen de intervenciones administrativas derivó en la emisión de resoluciones de protección por parte de la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación.

En concreto, las altas dictadas para acogimiento residencial ascendieron a 818 medidas en 2025, marcando una subida del 15,7% respecto a las 707 resoluciones dictadas en 2024 y alcanzando la cifra anual más alta registrada en la serie histórica.

El acogimiento residencial es una medida de protección de carácter temporal que implica el ingreso del menor en un centro especializado o piso tutelado de la red pública autonómica. Esta medida se adopta ante situaciones de grave desprotección o desamparo para garantizar al menor alojamiento, manutención, seguimiento educativo y atención integral mientras se resuelve la situación de su núcleo familiar de origen.

Asimismo, las resoluciones de tutela asumidas por la Administración autonómica sumaron 449 altas en 2025, incrementándose respecto a las 430 de 2024 y consolidando el repunte iniciado en 2022, cuando se registraron 299 tutelas.

En el extremo opuesto, las medidas orientadas a la inserción en un entorno familiar alternativo experimentaron un descenso: las resoluciones de acogimiento familiar bajaron a 103 en 2025 (frente a las 126 de 2024), mientras que los autos de adopción nacional dictados por los juzgados se redujeron a 20 resoluciones en la Región de Murcia, por debajo de los 35 contabilizados en el ejercicio previo.