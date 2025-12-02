Noviembre termina con 419 autónomos más en la Región de Murcia

MURCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mes de noviembre ha terminado en la Región de Murcia con 106.066 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), 419 más que el mes anterior.

Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) han destacado la "evolución positiva y bastante equilibrada en prácticamente toda la actividad económica", según informaron fuentes de UPTA en una nota de prensa.

Así, han destacado que Educación (3.965) aumenta en la Región de Murcia en 55 activos, seguido por el Comercio (26.375) con 49 más y la Construcción (12.634) que suma 42 afiliados. Agricultura y Ganadería (9.194), Actividades Sanitarias (4.106) e Industria Manufacturera (7.063) también crecen con 38, 21 y 18 respectivamente, y Transporte (5.742) suma 7 afiliados más. El único sector que pierde afiliados respecto a las cifras del mes pasado sería la Hostelería (8.974), que pierde 6 afiliados.

Desde UPTA ha señalado que el dinamismo del RETA "debe ir acompañado de reformas estructurales". Así, han indicado que "la evolución de las cifras no puede ocultar la situación real del colectivo: persisten problemas estructurales que requieren actuación inmediata por parte de las administraciones, especialmente en materia fiscal, de pensiones y seguridad laboral".

En este contexto, el presidente de UPTA España, Eduardo Abad, ha señalado que "es difícil hablar de una situación crítica de los autónomos teniendo los datos de la evolución del RETA en este año 2025". Abad ha apuntado que "hay sectores como el del Comercio que continúan atravesando una prolongada situación de bajada de facturación, subidas de precios en sus materias primas y proveedores y que, además, deben enfrentar la tremenda competencia desleal que se produce con las grandes superficies, grandes marcas y los e-commerce. Desde UPTA, a pesar de los buenos datos de afiliación, seguimos reclamando la bajada de impuestos para el colectivo".

"Seguimos trabajando para que las jubilaciones de los autónomos no pierdan poder adquisitivo ante una supuesta congelación de las cotizaciones, además de continuar negociando la ampliación de medidas en protección social y de los mecanismos que mejoren la siniestralidad laboral que continúa siendo uno de los asuntos pendientes de nuestro colectivo", ha concluido.