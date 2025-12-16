La nueva ley regional de Infancia y Adolescencia recogerá las aportaciones de 200 menores para garantizar sus derechos

La Consejera De Política Social, Familias E Igualdad, Conchita Ruiz, Durante El Acto De Entrega De Reconocimientos 'Ciudades Amigas De La Infancia' - CARM

MURCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, continúa con el desarrollo de la nueva ley de Infancia y Adolescencia, que recogerá las aportaciones realizadas por cerca de 200 niños, niñas y adolescentes para garantizar sus derechos.

En el proceso participativo de tramitación de esta norma se ha generado un espacio para dar voz a los menores, de manera que puedan exponer sus ideas y propuestas. Éstas se integrarán en un informe con todas las aportaciones recibidas durante la fase de retorno, en la que se encuentra ahora la tramitación de la futura ley, tras concluir el periodo de consulta pública.

Las propuestas que incluirá la ley están dirigidas a responder a las nuevas necesidades de la infancia y la adolescencia, así como a generar mecanismos de protección y de prevención en los que se impliquen todas las administraciones.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, destacó hoy la importancia de esta norma durante el acto de reconocimiento de Unicef a municipios de la Región de Murcia como Ciudades Amigas de la Infancia, celebrado en San Javier.

"Es una prioridad para el Gobierno regional garantizar los derechos de los niños y adolescentes y escucharles, por eso son los protagonistas de la futura nueva ley de Infancia y Adolescencia. En las aportaciones a esta norma, nueve de cada diez han manifestado que consideran muy importante el derecho a ser escuchado. Destacan, además, la necesidad de abordar los riesgos digitales o de incrementar el apoyo emocional", ha señalado Ruiz.

La nueva ley regional de Infancia y Adolescencia parte de un proceso deliberativo en el que la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a través de la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación, ha dado protagonismo a la ciudadanía, especialmente a los niños y adolescentes.

Tras el primer paso de consulta previa, se desarrollaron unas jornadas participativas en las que profesionales y entidades aportaron la experiencia técnica y social.

Después, el pasado mes de abril, la norma entró en el proceso de consulta pública, fase en la que se recogieron diferentes aportaciones.

Destacan las procedentes de la infancia, que han mostrado su interés por participar en un consejo de participación infantil y juvenil, cerca del 50 por ciento lo haría.

Además, han mostrado su preocupación por la violencia verbal, casi un 84 por ciento señala haberla presenciado, y por los riesgos que presenta el entorno digital.

En el acto, junto con el alcalde del municipio, José Miguel Luengo, la consejera ha remarcado que "hemos recibido cerca de un millar de aportaciones a esta nueva ley, de diferentes sectores, con propuestas como la inclusión de asignaturas sobre derechos de la infancia o más medidas para la protección".

Entre las propuestas recogidas se encuentra también la creación de campañas en redes sociales adaptadas al lenguaje de niños, niñas y adolescentes, difundidas a través de canales como TikTok, YouTube, cómics o videojuegos.

También se ha propuesto la creación de mecanismos para que los menores opinen sobre los asuntos que les afectan, así como promover espacios seguros y coordinadores de bienestar en los centros educativos.

CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA

La acreditación de Ciudad Amiga de la Infancia, que entrega Unicef, reconoce a los municipios que han mostrado un compromiso firme con la defensa y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño.

Este sello, además, pone en valor el impacto de sus políticas públicas para poner en marcha medidas que impulsen su desarrollo y bienestar, así como su participación social.

En esta edición, Unicef ha entregado este reconocimiento a Murcia, San Javier, Santomera, Beniel, Cieza, Lorquí y Mula. Tras el acto de entrega de estas acreditaciones, se procedió a la lectura del Manifiesto por el Día de la Infancia, en el anfiteatro de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de San Javier.