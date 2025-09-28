La nueva producción de 'Tosca' de Oliver Mears llega a los cines de la Región de Murcia en directo desde Londres

MURCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo miércoles, 1 de octubre, en cines de Murcia (Cines Centrofama), Cartagena (Cines Mandarache) y Lorca (Acec Almenara), llega la nueva producción de 'Tosca' de Oliver Mears. Una Roma alternativa y contemporánea sirve de escenario para esta impactante y fascinante nueva puesta en escena del thriller de Puccini con la estelar participación de Anna Netrebko, Freddie De Tommaso y Gerald Finley 26 de septiembre de 2025.

La Royal Opera inaugura su temporada cinematográfica 2025/26 en cines con esta apasionante producción de la popular ópera de Puccini. Bajo la dirección del aclamado director de ópera Oliver Mears, la obra continúa su larga trayectoria en Covent Garden con una nueva puesta en escena.

La emisión en directo, vía satélite desde Londres, se podrá disfrutar el próximo miércoles, 1 de octubre a las 19.45 horas, en Murcia (Cines Centrofama), Cartagena (Cines Mandarache), y Lorca (Acec Almenara). También llegará a 115 cines de más de 90 localidades, así como a 1.500 salas de 50 países.

Los espectadores vivirán de cerca la intensidad emocional de esta ópera legendaria, interpretada por un elenco estelar, entre las que se encuentra Anna Netrebko en el papel protagonista de Floria Tosca. Tras haber interpretado este con gran éxito en otros prestigiosos teatros de ópera, esta será la primera vez que lo interprete con la Royal Opera.

El tenor Freddie De Tommaso y el bajo-barítono Gerald Finley también tienen una relación especial con los papeles de Cavaradossi y el barón Scarpia, respectivamente: Finley debutó en este papel en la Royal Opera en 2018. De Tommaso sustituyó al tenor original en 2021, cuando este se sintió indispuesto durante el primer acto. A sus 28 años, se convirtió en el tenor más joven en interpretar este papel en el escenario de Covent Garden.

Jakub Hrusa, director musical de The Royal Opera, dirige por primera vez una nueva producción en su cargo. Oliver Mears, director de ópera de la Royal Opera, ha apuntado: "Tosca es una de las óperas más fascinantes del repertorio y ha cautivado al público de todas las generaciones con su intensidad y dramatismo. Además, ocupa un lugar especial en la historia de este teatro, que se remonta a las legendarias representaciones de Maria Callas aquí y más allá. Por eso es un gran honor realizar una nueva producción aquí, en Covent Garden, con Jakub, mi maravilloso equipo creativo y este reparto excepcional".

La Roma contemporánea de Mears cobra vida gracias al escenógrafo Simon Lima Holdsworth, la diseñadora de vestuario Ilona Karas, la diseñadora de iluminación Fabiana Piccioli y la directora de movimiento Anna Morrissey. La nueva producción tiene una duración de 210 minutos, está cantada en italiano con subtítulos en inglés. Llega a España gracias a la distribución de Versión Digital.