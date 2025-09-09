Las nuevas Aulas Nido de las Escuelas Infantiles Municipales acogen el 50% de los alumnos primerizos

La concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía de Murcia, Belén López, visita la Escuela Infantil Municipal de la Paz, con motivo del inicio del curso 2025/26 - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar 2025/26 comienza con novedades en las siete Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Murcia. La concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, ha visitado la sede de La Paz en Murcia, una de las cuatro que desdobla sus Aulas Nido en 1 y 2 para dar respuesta a la alta demanda de inscripciones de bebés de 4 meses a 1 año. Gracias a esto, de los casi 500 alumnos que han comenzado sus clases, 264 son nuevas incorporaciones.

La concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, ha visitado una de las siete Escuelas Infantiles Municipales con motivo del inicio del curso 2024/25, y con las 484 plazas cubiertas, de las que 16 están destinadas a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

La edil ha destacado que este curso trae novedades para ofrecer una atención "más cercana y de mayor calidad" a los bebés más pequeños, desdoblando las aulas Nido en cuatro de las siete escuelas, dando respuesta así a la alta demanda en el tramo de 4 meses a 1 año.

De esta manera, en las Escuelas Infantiles de San Roque y El Lugarico en El Palmar; La Ermita en La Alberca, y La Paz en Murcia cuentan con Aula Nido 1 para los bebés de 4 a 8 meses (nacidos entre enero y mayo de 2025) y con una ratio de 6 niños, y Aula Nido 2 para los de 9 a 11 meses (nacidos entre octubre y diciembre de 2024) con un máximo de 8 alumnos.

De lunes a viernes abren sus puertas de 8.15 a 16.00 horas, pudiéndose adelantar la hora de entrada desde las 7.30 horas a las familias que soliciten el Servicio de Matinal, con el objeto de favorecer la conciliación de los progenitores.

En su visita ha anunciado las obras previstas en las próximas semanas en las Escuelas de La Ermita en La Alberca y El Lugarico de El Palmar, donde se van a ejecutar actuaciones de acondicionamiento y reparación en los patios de ambas sedes educativas, con el objetivo de ofrecer unas instalaciones de calidad con una inversión de 71.622 euros.

En este sentido, la edil del ramo ha recordado el objetivo de desestacionalizar las obras en los centros educativos en general, con obras que no impidan el desarrollo normal de las clases para seguir ofreciendo unas instalaciones de calidad a la comunidad educativa.

En concreto, en la Escuela Infantil de El Lugarico en El Palmar, las obras se van a centrar en mejorar la seguridad de las zonas de juegos infantiles, asi como dotar de un pavimento acolchado en las áreas de juegos con una inversión de 29.272 euros.

En La Ermita de La Alberca, las actuaciones se van a centrar principalmente en mejorar los accesos al centro educativo con adoquinado la zona, así como dotar de un pavimento acolchado en zonas de juegos para dotar de mayor seguridad a los alumnos. Esta obra está presupuestada en 42.350 euros.

El Ayuntamiento refleja su compromiso firme con la igualdad de oportunidades y un año más se mantiene la misma cuota mensual para garantizar el acceso a todas las familias a las escuelas infantiles, consciente de que éstas cumplen una gran labor social y educativa.

De esta manera, todas las familias pueden optar a una plaza, independientemente de su renta, gracias a que las tasas municipales por este concepto se encuentran congeladas desde 2016, manteniendo las mismas cuotas mensuales para cada familia según su renta.

Así, la cuota educativa oscila desde 16,62 euro a 83,08 como máximo, según renta; la cuota de comedor oscila desde 10,04 euro a 50,19 euros como máximo, según renta; y la correspondiente al aula matinal es de 9 euro por alumno.

La edil de Educación, Belén López, ha resaltado que congelar las cuotas "facilita que ningún niño quede fuera del sistema educativo en una etapa clave para su aprendizaje, ya que en la educación en la primera infancia es fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional y social".

PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL AUTISMO

Una de las novedades es que se pone en marcha el programa BBMiradas para la detección temprana del trastorno del espectro autismo (TEA) en edades de 0 a 3 años. Para ello, desde la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía se ha firmado un convenio con la asociación Astrade, para ponerlo en marcha en las Escuelas Infantiles municipales de forma gratuita.

Esta iniciativa también incluye la formación impartida por Astrade y dirigida a los 62 educadores y maestros de los siete centros que forman la red de Escuelas Infantiles Municipales, para que dispongan de las herramientas necesarias para atender educativamente a los niños diagnosticados, y se facilite su integración en el aula.

Según la edil del ramo, Belén López, "desde el Ayuntamiento se trabaja para que Murcia sea un municipio inclusivo en todos los aspectos, favoreciendo que los niños que sean diagnosticados con TEA crezcan en un entorno educativo adaptado para ayudar en su crecimiento, además de inculcar al resto de alumnado valores que redundarán en beneficio de todos los integrantes del aula".

Los bebés participantes van a ser evaluados con pruebas psicométricas estandarizadas, observación durante el juego libre y técnicas de seguimiento visual y análisis de la atención social con tecnología Eye Tracking.