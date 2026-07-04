Nuevas prospecciones revelan que el Anfiteatro Romano de Cartagena pudo ser más grande

Trabajos en el Anfiteatro Romano de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Los nuevos datos obtenidos mediante georradar permitirán afinar la planificación de futuras excavaciones

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Las últimas campañas de georradar realizadas en el entorno del Anfiteatro Romano de Cartagena apuntan a que el monumento podría haber tenido unas dimensiones superiores a las estimadas hasta ahora. Los primeros resultados replantean la extensión real del edificio, construido en el siglo I d.C., con capacidad estimada para entre 10.000 y 11.000 espectadores; así como su compleja organización interna.

Los trabajos, impulsados por el Ayuntamiento de Cartagena en colaboración con la Universidad de Murcia y el Instituto de Arqueología de Mérida (CSIC), se han centrado en la identificación del perímetro exterior, así como en la localización de accesos, galerías de circulación y sistemas de evacuación.

La tecnología de georradar ha permitido obtener una "radiografía" del subsuelo sin excavación invasiva, revelando posibles estructuras aún ocultas que ampliarían el conocimiento sobre uno de los grandes edificios de espectáculos de la antigua Carthagonova.

El concejal de Patrimonio, Rafael Braquehais, ha señalado que "estas prospecciones representan un paso decisivo para conocer la verdadera magnitud del anfiteatro romano y planificar con el máximo rigor científico las próximas fases de excavación y musealización".

El edil ha destacado que "cada nueva campaña confirma que nos encontramos ante un monumento excepcional, llamado a convertirse en uno de los grandes referentes arqueológicos del Mediterráneo".

Estos avances se suman a los últimos hallazgos en el entorno del Teatro Romano de Cartagena, consolidando la idea de un enclave arqueológico de excepcional densidad y valor histórico.

DOS MILLONES PARA MÁS EXCAVACIONES

Braquehais ha recordado que la Junta de Gobierno aprobó la semana pasada una nueva inversión de dos millones de euros destinada a completar la excavación de la arena del Anfiteatro, consolidar el sector noreste del doble anillo de la antigua Plaza de Toros y ampliar el recorrido musealizable del conjunto arqueológico.

Precisamente, en el marco de la celebración del XXV aniversario de Cartagena Puerto de Culturas, el Ayuntamiento trabaja para que las visitas al Anfiteatro Romano puedan consolidarse de forma permanente una vez finalicen las actuaciones previstas en el futuro pabellón de visitantes y se complete la adecuación de los recorridos museográficos.

"Nuestro objetivo es que el anfiteatro pueda visitarse mientras se excava, de forma estable y permanente, incorporándose definitivamente a la gran oferta patrimonial y cultural de Cartagena", ha explicado el concejal.

Las excavaciones desarrolladas en los últimos años han permitido sacar a la luz elementos de enorme relevancia científica y patrimonial, entre ellos la fossa bestiaria, los vomitorios de acceso del público y de los gladiadores, dependencias de servicio excepcionalmente conservadas y diversas estructuras que están permitiendo reconstruir con precisión el funcionamiento de este gran edificio de espectáculos.