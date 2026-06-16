Nuevas restricciones al tráfico en el entorno de la Cuesta del Batel por el montaje del Rock Imperium

Cortes de tráfico por el montaje del Rock Imperium - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Cartagena ha informado sobre nuevos cortes de tráfico y más limitaciones de estacionamiento de vehículos a partir de este lunes, 22 de junio, por el montaje del festival Rock Imperium. Las afecciones se producen en el entorno del parque de la Cuesta del Batel, lugar donde se celebrarán los conciertos los días 3, 4 y 5 de julio.

Desde el 8 de junio está cortado el parque y el aparcamiento disuasorio de la Casa del Mar, así como su entorno. El parque volverá a abrir a partir del 20 de julio y los aparcamientos a partir del día 14, según han informado desde el Consistorio.

En cuanto a las nuevas limitaciones, que entran en vigor este lunes, se encuentra la prohibición de estacionamiento en el Campus de la Muralla del Mar de la UPCT, así como el corte de sus calles: la principal es calle Adarve de Artillería. Estará cortado hasta el 10 de julio, inclusive. Solo se podrá aparcar en el estacionamiento disuasorio de Antiguones, frente a la antigua plaza de Toros: se accede por la plaza de La Merced (El Lago), a través del bulevar José Hierro.

La otra principal limitación, que entra en vigor este lunes, es el corte total de la calle Cuesta del Batel. No se podrá circular por ninguno de sus carriles, quedando inhabilitados ambos sentidos hasta el 8 de julio en sentido Estación y hasta el 11 de julio en sentido puerto.

Además, todo el aparcamiento de entorno del restaurante Techos Bajos estará cortado del 29 de junio al 8 de julio.