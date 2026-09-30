Las nuevas tarifas del transporte público de Murcia comenzarán a aplicarse a finales de noviembre

El tranvibús cuenta con las nuevas máquinas validadoras a modo de prueba - EUROPA PRESS

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas tarifas del transporte público, autobús y tranvía, del municipio de Murcia comenzarán a aplicarse el 30 de noviembre de 2026 después de la publicación de la ordenanza este miércoles en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

De este modo, el precio del billete sencillo abonado en efectivo quedará fijado en 1,50 euros. Los viajeros que opten por el pago mediante tarjeta bancaria EMV (en modo TRANSIT) o utilicen un código QR a través del dispositivo móvil disfrutarán de un precio reducido de 1,35 euros por trayecto. Asimismo, el documento especifica que la implantación de estas nuevas tecnologías de pago se completará en un plazo mínimo de un año.

En lo relativo a los abonos y bonos, coexistirán el actual sistema de Bono Tricolor y la nueva Tarjeta de Transporte Inteligente. Dentro de la modalidad de títulos monedero, el viaje con tarifa general pasará a costar 1,10 euros, mientras que para los estudiantes y jóvenes el precio será de 0,90 euros, y para los miembros de familia numerosa se situará en 0,50 euros por trayecto.

Familias numerosas de categoría especial, los colectivos de jubilados y pensionistas con perfil social, así como para los niños menores de siete años, podrán usar el transporte público de manera gratuita.

La regulación contempla también la oferta de títulos temporales unipersonales que permiten realizar viajes ilimitados durante 30 días naturales. Entre ellos se incluye un Bono Mensual General con un coste de 35,00 euros y un Bono Mensual Estudiante -destinado a alumnos de transporte universitario y centros de enseñanza reglados- fijado en 25,00 euros.

Hacerse con una tarjeta tendrá un coste de un euro, mientras que la recarga inicial mínima para los títulos monedero será de 10 euros. Asimismo, se mantiene la gratuidad de los transbordos entre líneas diferentes si se efectúan en un intervalo inferior a los 60 minutos desde la primera validación.