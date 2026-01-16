Las nuevas tarifas de transporte público de Murcia incluirán un abono gratuito para menore de 7 años y tarifas planas

Archivo - Transporte públicos en Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado el borrador de la Ordenanza de Tarifas del transporte público, que deberá ser validada en comisión antes de su aprobación inicial en el Pleno previsto para el próximo 29 de enero.

El texto, que ha sido previamente sometido a un proceso de consultas, incorpora la creación del nuevo Bono -7, que permitirá a los menores de siete años disfrutar de transporte público gratuito en autobús, tranvía y tranvibús, contando los menores con una tarjeta personalizada gratuita que deberán validar en cada viaje.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha destacado que esta medida "busca fomentar el uso del transporte público desde edades tempranas y ampliar la edad de exención de abono, que hasta ahora se situaba en los cuatro años", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La ordenanza contempla asimismo la gratuidad del transporte para los asistentes de personas con discapacidad y movilidad reducida, con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal. Esta medida se refuerza con la incorporación de nuevos autobuses que permitirán el acceso a nivel a los vehículos y contarán con espacios reservados para personas con movilidad reducida.

TARIFA PLANA MENSUAL Y TRASBORDOS GRATUITOS

Otra de las principales novedades es la creación de tarifas planas que permitirán realizar viajes ilimitados en el transporte público municipal por poco más de un euro al día. La tarifa plana mensual tendrá un coste de 35 euros e incluirá el uso de autobuses urbanos, nocturnos, tranvía y tranvibús.

Los estudiantes matriculados en centros educativos del municipio podrán acceder a esta tarifa plana por un precio reducido de 25 euros al mes, facilitando sus desplazamientos diarios.

La puesta en marcha del nuevo modelo de transporte permitirá además que los trasbordos entre los distintos modos sean completamente gratuitos durante la primera hora de viaje, posibilitando el intercambio entre autobús, tranvía y tranvibús sin coste adicional y ampliando los destinos accesibles para los ciudadanos.

MISMO PRECIO PARA BARRIOS Y PEDANÍAS

La nueva ordenanza permitirá que, por primera vez, los habitantes de la ciudad y de las pedanías paguen el mismo precio por el uso del transporte público, eliminando las diferencias existentes hasta ahora por razón del lugar de residencia.

La reducción del precio del transporte público para los usuarios de las pedanías, unida a la mejora del servicio prevista con el nuevo modelo de transporte, tiene como objetivo fomentar el uso del transporte público como una alternativa real y competitiva al vehículo privado.

SIMPLIFICACIÓN DE TARIFAS, BONIFICACIONES Y NUEVOS SISTEMAS DE PAGO

El texto normativo persigue además la simplificación del sistema tarifario, pasando de las 20 tarifas y bonos actuales a sólo siete, con el objetivo de dotar de mayor claridad y facilidad de uso al transporte público.

La ordenanza incorpora igualmente bonificaciones adaptadas a las necesidades de distintos colectivos, como familias numerosas y pensionistas, e introduce la creación de un bono joven con tarifas reducidas para usuarios de hasta 25 años.

La nueva regulación contempla también la implantación progresiva de nuevos sistemas de pago, como la tarjeta bancaria o los dispositivos móviles, que se irán incorporando a la flota de forma progresiva hasta su integración total con el nuevo modelo de transporte.

Todas estas medidas son independientes de la bonificación del 40 % del transporte público anunciada para 2026, cofinanciada por el Estado y el Ayuntamiento.