Nueve empresas y organizaciones de la Región participarán en septiembre en la feria Asia Fruit Logística de Hong Kong

La consejera Sara Rubira junto a representantes de Apoexpa y Proexport que participan en la próxima edición de Asia Fruit Logística - CARM

MURCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nueve empresas y organizaciones de la Región de Murcia participarán en la décimo octava edición de la feria Asia Fruit Logística de Hong Kong, que se celebrará del 3 al 5 de septiembre, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha explicado que la Región ofrecerá a importadores llegados de todo el mundo "el sabor, la innovación y la calidad de sus mejores frutas y hortalizas".

"Hablamos de una cita marcada en el calendario de nuestros productores y exportadores, que ofrece la oportunidad de mantener encuentros comerciales con importadores de Hong Kong pero también llegados de otros puntos de Asia y del resto del mundo", ha dicho.

Las empresas y organizaciones murcianas contarán con un espacio expositivo de unos 80 metros cuadrados en el recinto Asia World Expo.

La consejera ha explicado que durante la estancia en Hong Kong "llevaremos a cabo una intensa agenda institucional que nos permitirá reunirnos con el Cónsul General de España en Hong Kong-Macao, Miguel Aguirre de Cárcer García del Arenal, con representantes de la Cámara de Comercio de Hong Kong, con el embajador de la UE en Hong Kong o con el agregado de Agricultura de la Embajada de España en China".

Rubira ha destacado que se realizarán diferentes visitas junto a las empresas de la Región de Murcia a importadores y mercados, y habrá encuentros con importadores procedentes de otros puntos de Asia.

Asimismo, la consejera ha anunciado la celebración de un evento de promoción de productos de la Región de Murcia "donde las frutas y hortalizas tendrán un papel principal y en el que contaremos con los participantes de nuestra delegación, además de empresarios locales y de otros países, profesionales del sector de la gastronomía y la hostelería, medios de comunicación o 'influencers' que podrán conocer el potencial de nuestra gastronomía con una muestra de productos de la Región de Murcia".

Junto a las empresas y organizaciones de la Región presentes en la feria "estará, como siempre, el Gobierno regional, respaldando su labor y contribuyendo al incremento de las exportaciones de nuestros productos fuera de nuestras fronteras", ha concluido Rubira.