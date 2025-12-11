El nuevo centro de Fremm en Cartagena formará al año a más de 3.000 profesionales

Acto de colocación de la primera piedra del Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica de la Fremm - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha presidido hoy el acto de colocación de la primera piedra del Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), que estará ubicado en el polígono industrial de Los Camachos (Cartagena).

Este centro dará respuesta a la creciente demanda de trabajadores cualificados en los sectores metalúrgico, industrial y naval de la comarca y de la Región de Murcia en su conjunto, formando al año a más de 3.000 profesionales en esos oficios estratégicos.

López Miras, quien ha participado en el acto junto con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el presidente de Fremm, Alfonso Hernández, ha destacado que "con este centro de capacitación daremos un paso enorme, y Cartagena y su comarca volverán a situarse como un gran referente internacional en la formación y la capacitación de todas las profesiones especializadas dentro del mundo de la industria", según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

El centro, promovido por la Fremm, cuenta con un respaldo económico del Gobierno regional, que ha destinado al mismo 5,5 millones de euros, junto a una subvención directa de 400.000 euros para financiar la fase 1 del proyecto. Al respecto, López Miras afirmó que el centro será una realidad "gracias a la colaboración público-privada", con una "implicación más que evidente" del Gobierno regional.

Se prevé que el centro esté finalizado en el primer trimestre de 2027, para comenzar los primeros cursos en septiembre de ese año. La estimación es que el proyecto generará más de 400 puestos de trabajo.

Durante su intervención, López Miras también ha destacado que este centro situará a la Región de Murcia "como un referente internacional en formación y capacitación industrial", un ámbito que, subrayó, "va a ser uno de los ejes y pilares del próximo Plan Industrial que está elaborando el Gobierno regional".

El presidente ha señalado que dicho plan "generará 60.000 oportunidades de empleo en los próximos diez años, con 15.000 nuevos puestos de trabajo para nuestros jóvenes vinculados a la industria", y afirmó que "gracias a este centro de capacitación y formación", ese horizonte de oportunidades "va a poder hacerse realidad".

PARCELA DE CASI 16.000 METROS CUADRADOS

La infraestructura se levantará sobre una parcela municipal de 15.845 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Cartagena, y contará con 6.200 metros cuadrados construidos, incluyendo 12 aulas, seis talleres especializados en Industria 4.0, seis talleres-laboratorio y áreas exteriores para formación en trabajos en altura, carretillas elevadoras o instalaciones eléctricas en alta tensión.

El objetivo del centro es capacitar a trabajadores y desempleados en más de 29 oficios especializados, entre ellos soldadura, fabricación mecánica, automatización industrial, mantenimiento naval e industrial, energías renovables, tubería y calderería, robótica o náutica. Se estima que en la Región de Murcia existen más de 3.000 puestos de trabajo de este tipo por cubrir, especialmente en empresas tractoras ubicadas en la comarca de Cartagena, como Navantia, Repsol, Sabic o Ilboc, así como en numerosas auxiliares del sector.

La formación que ofrecerá el nuevo centro estará orientada a los desafíos de la Industria 4.0, la digitalización, la eficiencia energética, la economía circular y la descarbonización. Contará además con un Observatorio de Nuevas Especialidades para detectar perfiles emergentes y anticipar las necesidades tecnológicas del sector.