El nuevo Centro de Habilidades Clínicas de la UMU dará servicio a unos 3.000 estudiantes de Ciencias de la Salud - CARM

MURCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha inaugurado este miércoles el Centro de Habilidades Clínicas Cirujana Doña Jamila, un nuevo espacio del Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia (UMU), en El Palmar, destinado a la formación práctica de unos 3.000 estudiantes.

Las nuevas instalaciones, con una superficie construida de 1.036 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y con previsión de ampliación mediante una tercera, albergan tres salas de habilidades, dos salas de usos múltiples, una sala de realidad virtual, dos seminarios docentes, un espacio polivalente con paneles móviles, además de una sala para técnicos y un almacén general, según ha informado la Comunidad.

El centro amplía las cuatro aulas de simulación y las dos salas de habilidades ya existentes en el edificio contiguo y dará servicio al alumnado de los grados de Medicina, Odontología y Fisioterapia, así como a las facultades de Farmacia y Enfermería, integradas en el Campus de Ciencias de la Salud.

Las instalaciones han sido construidas con financiación del Ministerio de Sanidad, mediante una subvención concedida tras el incremento del 10 por ciento de las plazas del grado de Medicina.

Durante el acto, al que también ha asistido el rector de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli, López Miras ha destacado que el centro lleva el nombre de la cirujana Doña Jamila, considerada la primera mujer cirujana con reconocimiento oficial en España. Según ha recordado el Ejecutivo regional, el Ayuntamiento de Murcia autorizó en 1371 a esta profesional para ejercer la cirugía en igualdad de condiciones que sus colegas varones. López Miras ha concluido: "Nuestra tierra supo reconocer entonces el valor del conocimiento de Doña Jamila, y hoy vuelve a hacerlo".