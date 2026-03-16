El nuevo centro municipal de El Palmar contará con una sala de estudio 24 horas y una biblioteca que duplica su espacio

Presentación del proyecto del futuro centro municipal de El Palmar - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha impulsado el proyecto del futuro centro municipal de la pedanía de El Palmar, una infraestructura que ofrecerá servicios como una sala de estudio 24 horas y una nueva biblioteca que, con 651 metros cuadrados, duplicará la superficie de las actuales dependencias.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha anunciado la aprobación del expediente para la contratación de las obras de rehabilitación integral del antiguo edificio del colegio Escuelas Nuevas, con un presupuesto de 1.815.000 euros con cargo al Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías (PEIP).

En la presentación han participado también los concejales de Contratación, José Francisco Muñoz; de Educación, Belén López; de Cultura, Diego Avilés; y la presidenta de la Junta Municipal de la pedanía, Verónica Sánchez.

La intervención recuperará el inmueble ubicado en la calle Navarra, 1, que cuenta con una superficie de 1.343 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, manteniendo su estructura original y adaptándola a las necesidades de accesibilidad y eficiencia energética.

La nueva biblioteca, ubicada en la planta primera, pasará de los 336 metros cuadrados de la sede actual a 651, albergando sala de lectura para adultos, sala de lectura infantil, despachos y aseos.

Con este traslado se busca dar continuidad al legado de la actual biblioteca Pelagio Ferrer, referente cultural desde hace 41 años que en 2024 registró más de 12.000 usuarios y 9.000 préstamos.

Por su parte, la sala de estudio 24 horas se ubicará en la planta baja con acceso directo desde la calle. Dispondrá de 178 metros cuadrados útiles, casi 100 puestos y sistema de entrada automatizada para permitir su uso los 365 días del año.

Este espacio se integrará en la red de salas de estudio gestionadas por la Concejalía de Educación.

ESPACIOS POLIVALENTES Y ARQUITECTURA

El proyecto transformará el antiguo patio central en una gran sala polivalente mediante una estructura acristalada como techo, destinada a exposiciones y presentaciones.

La planta baja contará también con recepción, aulas taller y dos salas multiusos, conectadas con la planta superior por escaleras renovadas y un ascensor de nueva instalación.

Técnicamente, se restaurarán las fachadas sustituyendo las carpinterías por aluminio lacado con rotura de puente térmico y acabados exteriores en mortero de cal coloreado.

Se incorporará un zócalo metálico de chapa galvanizada y se eliminarán elementos de intervenciones anteriores.

La obra prevé un nuevo forjado sanitario para evitar humedades, el refuerzo estructural de la planta superior y una nueva estructura metálica de cubierta con aislamiento térmico.

ENTORNO Y URBANIZACIÓN

La actuación incluye la reurbanización del entorno con nuevas aceras, pavimentos de hormigón pulido y adoquín prefabricado, además de una nueva iluminación exterior para mejorar la seguridad. Esta primera fase se centrará en el edificio y su perímetro inmediato, reservando el resto de la parcela para futuras intervenciones.

Según el consistorio, el proyecto responde a una demanda histórica de los vecinos de El Palmar, la pedanía más poblada de Murcia.