El nuevo contrato de conservación y cuidado del Ayuntamiento de Murcia protegerá el patrimonio arqueológico municipal

Presentación del nuevo contrato de conservación y cuidado del patrimonio arqueológico municipal de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha dado luz verde a la licitación de IBN SITU, el nuevo servicio del Consistorio capitalino para la preservación, mantenimiento, protección y custodia del patrimonio arqueológico de propiedad municipal, y que supone un cambio en la gestión y el cuidado de los restos históricos del municipio.

Este servicio establece un sistema estable de mantenimiento y supervisión periódica de murallas, yacimientos y espacios arqueológicos municipales, permitiendo actuar de forma planificada y también intervenir con rapidez ante cualquier incidencia, al contar con actuaciones previamente autorizadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural.

El nuevo contrato ha sido elaborado conjuntamente por el Servicio de Patrimonio y el Centro Municipal de Arqueología y cuenta con una dotación de 200.000 euros, que permitirá desarrollar actuaciones continuadas tanto en el casco histórico como en las pedanías.

UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO CONTINUO Y ESPECIALIZADO

Los inmuebles incluidos forman parte del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia y, en su mayoría, están declarados Bienes de Interés Cultural. El contrato permite al Ayuntamiento cumplir de forma sistemática con los deberes de conservación, mantenimiento y protección del patrimonio histórico de titularidad municipal, conforme a la normativa vigente.

Frente a un modelo basado en intervenciones puntuales, este servicio introduce una supervisión técnica regular de todos los enclaves incluidos, lo que facilita la detección temprana de problemas y reduce los tiempos de respuesta ante situaciones que puedan comprometer su conservación.

OBJETO Y TIPOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES

El contrato tiene naturaleza de contrato de servicios y contempla la realización de trabajos de mantenimiento, conservación y ornato de tramos de muralla medieval, restos arqueológicos y sus espacios de exhibición, estructurados en dos grandes líneas de actuación.

Por un lado, el mantenimiento preventivo y reglamentario, que incluye los servicios periódicos y recurrentes necesarios para garantizar la correcta conservación de los restos y sus entornos expositivos. Entre estas actuaciones se encuentran la recogida de residuos, la retirada de vegetación espontánea, la aplicación controlada de tratamientos herbicidas y fungicidas, la limpieza y rastrillado de suelos granulares, rellenos drenantes o decorativos, la limpieza de vidrios y otros elementos, así como inspecciones técnicas periódicas que permitirán detectar necesidades de restauración puntual en cada enclave.

Por otro lado, el mantenimiento correctivo engloba intervenciones no previstas inicialmente pero necesarias para preservar adecuadamente los restos arqueológicos y sus espacios expositivos, como reparaciones, reposición de materiales, limpieza especializada de grafitis o pequeñas consolidaciones superficiales mediante técnicas compatibles, como la aplicación de agua de cal sobre fábricas o estructuras arqueológicas.

La puesta en marcha de este modelo permitirá, además, agilizar los trámites administrativos, ya que muchas de las actuaciones estarán previamente definidas y autorizadas dentro del marco general, lo que reducirá los tiempos de respuesta ante incidencias y mejorará la coordinación entre los servicios municipales y las administraciones competentes en materia de patrimonio.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El servicio IBN SITU abarca todos los restos arqueológicos de propiedad municipal incluidos tanto en el Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia (PECHM) como en otros ámbitos del municipio regulados por el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia (PGOUM).

Dentro del PECHM se incluyen tramos de muralla y restos arqueológicos conservados al aire libre, como la Muralla de Sagasta exterior, la Muralla de Verónicas, la Muralla de la Ermita del Pilar, el Molino de Los Álamos y los restos del Arrabal de la Arrixaca Nueva de San Esteban, así como otros enclaves conservados bajo cubierta, entre ellos la Puerta del Zoco, la Muralla de Sagasta interior, el tramo del Palacio Almudí, los restos del patio del Edificio Moneo, la muralla-torreón del aparcamiento subterráneo de La Glorieta y el conjunto del Centro de Interpretación de la Muralla de Santa Eulalia, que integra muralla y necrópolis.

En el ámbito de las pedanías, dentro del PGOUM, el contrato incluye el Santuario Ibérico de La Luz, en La Alberca; la Torre del Batán, en Zarandona; y los restos arqueológicos del entorno de Joven Futura, en Espinardo. Todos estos espacios forman parte del patrimonio municipal y se encuentran integrados en entornos urbanos, rurales o de huerta, muchos de ellos visitables o visibles para la ciudadanía.

Asimismo, a través de la web municipal específica del servicio IBN SITU, la ciudadanía y los servicios municipales podrán comunicar cualquier incidencia detectada en los inmuebles incluidos en el contrato, facilitando una respuesta más rápida y coordinada.