El nuevo curso escolar comienza con 320.000 plazas y más de 29.000 docentes en la Región de Murcia

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín - CARM

MURCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar 2026-2027 comenzará con más de 320.000 plazas ofertadas para alumnado no universitario, distribuidas en Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, así como en Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, y más de 29.000 docentes, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha destacado este lunes "la consolidación de un modelo educativo propio basado en la libertad de elección de centro de las familias, en la igualdad de oportunidades, en la mejora continua de la calidad educativa y en la creación de nuevas oportunidades de formación y de futuro para nuestros jóvenes".

"Apostamos por el incremento de plazas 0-3 años, el aumento de plazas de Formación Profesional, más recursos gratuitos para las familias, el fortalecimiento de la atención a la diversidad y el refuerzo constante de la plantilla educativa", ha señalado.

En Educación Infantil (3-5 años) se han matriculado 40.576 alumnos; en Primaria, 99.251; en Secundaria, 77.063 alumnos; y en Bachillerato, 24.929 alumnos, con un descenso global de 3.240 alumnos respecto al curso anterior, vinculado directamente a la evolución demográfica.

Marín ha explicado que "este descenso en el número del alumnado no ha supuesto la reducción del número de aulas, ya que se ha compensado con el incremento de alumnado de 0-3 años y con el aumento de plazas de Formación Profesional. A pesar de la bajada de la natalidad, ofrecemos la mayor oferta educativa, el mayor número de docentes y la inversión más alta destinada a garantizar una enseñanza de calidad, en libertad y con igualdad de oportunidades".

El proceso de admisión ha permitido que más del 96% de las familias logre que sus hijos accedan al centro educativo que han elegido en primera opción en Infantil, manteniéndose la cifra de cursos anteriores.

En este nuevo curso bajan las ratios medias de estudiantes por aula, situándose en 18,6 alumnos-aula en Educación Infantil; 21,03 alumnos-aula en Primaria; 25,48 alumnos-aula en ESO y 30,44 alumnos-aula en Bachillerato, 5 puntos por debajo de la media nacional.

Además, la bajada de ratio de 25 a 22 alumnos ya está implantada totalmente en segundo ciclo de Educación Infantil y este curso se hace efectiva en primero de Primaria.

En Formación Profesional, se han ofertado 48.400 plazas; en enseñanzas de régimen especial, más de 11.100 plazas; y en educación permanente, 14.100. Las clases comenzarán el 8 de septiembre en Infantil, Primaria y Educación Especial; el 10 de septiembre en Secundaria, Bachillerato, FP de Grado Básico y educación de personas adultas; y el 14 de septiembre en el resto de grados de Formación Profesional.

El titular de Educación ha señalado que "la previsión es que el curso se inicie con normalidad en todos los centros de la Región y con todos los servicios operativos y funcionando desde el primer día".

La Consejería ha convocado durante los meses de julio, agosto y septiembre actos de adjudicación para ofrecer todas las vacantes de docentes existentes. Se han ofrecido 2.200 plazas vacantes del cuerpo de Maestros, así como 3.300 plazas de profesores de Secundaria, FP y otros cuerpos, que se han cubierto prácticamente en su totalidad.

Los actos de adjudicación continuarán estas semanas con el fin de que todos los docentes estén en sus puestos "el primer día de clase".

En concreto, los próximos actos de adjudicación serán el día 4 de septiembre para maestros; el 8 para Secundaria, FP y otros cuerpos; y se continuarán realizando actos de adjudicación semanalmente.

El consejero ha sostenido que "las plantillas de docentes son más estables que nunca, con una tasa de temporalidad que se sitúa en el seis por ciento en el cuerpo de Maestros".

INCORPORACIÓN DE PRIMERO Y SEGUNDO DE LA ESO EN 11 COLEGIOS

Como novedad, la Comunidad incrementa en 11 el número de colegios de Infantil y Primaria que impartirán primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) durante el nuevo curso. En total, serán 18 centros los que ofrecerán estas enseñanzas en Murcia, Cartagena, Molina de Segura, Alcantarilla, Torre Pacheco, Puerto Lumbreras, Fuente Álamo y Totana.

El próximo curso, se ofrecerán más de 9.000 plazas gratuitas en aulas de 0-3 años, incrementándose en 300 la oferta de plazas respecto al pasado curso escolar con nuevas aulas 2-3 en centros de Murcia, Mazarrón, Santomera, Calasparra, Mula, Alguazas, Albudeite y Ojós.

Asimismo, se mantiene el programa de gratuidad de libros de texto, del que se benefician más de 200.000 alumnos, y las ayudas específicas al estudio para primero y segundo de Primaria, dotadas con 800.000 euros, que llegan a más de 6.000 alumnos.

Más de 5.300 escolares se beneficiarán también de la gratuidad del comedor escolar, con ayudas por importe de 5,6 millones de euros.

La Región cuenta con más de 300 comedores escolares en centros públicos, que dan servicio a 20.000 estudiantes desde el primer día de clase, de forma que el 75% de los colegios públicos disponen de este servicio.

Este curso se incrementará el número de usuarios en 300, ya que se incorpora el alumnado de los 11 colegios que contarán con primero de Educación Secundaria Obligatoria.

Asimismo, continuará la limitación del uso de dispositivos digitales con el objetivo de reducir el tiempo de exposición del alumnado a las pantallas, regulada en la 'Estrategia de digitalización de la Región de Murcia Libre', que entró en vigor el pasado curso.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las medidas de atención a la diversidad y el apoyo individualizado al alumnado con necesidades educativas especiales llegarán el próximo curso a 21.062 estudiantes, 1.312 más que el curso anterior, de los que 1.000 alumnos están diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

"Personalizar la enseñanza y adaptarla a las necesidades de cada alumno es el objetivo del Gobierno regional", ha dicho Marín, y ha detallado que, entre las novedades del próximo curso, se encuentran el incremento de profesionales, principalmente maestros de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica, destinados a los equipos de orientación y a centros de educación especial, y la incorporación de orientadores a los 11 nuevos colegios que contarán con primero y segundo de la ESO.

"El Gobierno regional consolida así las plantillas de orientadores, docentes especialistas y personal no docente de apoyo educativo superando los 3.000 profesionales", ha resaltado el consejero.

El próximo curso se pondrán en funcionamiento ocho nuevas aulas abiertas, que atienden a alumnos con necesidades educativas especiales, en Murcia, Cartagena, Caravaca de la Cruz, Ceutí, Moratalla, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, que prestarán servicio a medio centenar de alumnos. En total, habrá 188 aulas abiertas que atenderán a 1.150 alumnos.

INCREMENTO DE PLAZAS DE FP

Otra de las novedades de inicio de curso es el incremento de 1.600 plazas de Formación Profesional respecto al curso anterior, lo que supone una oferta de 48.400 plazas de FP, la mayor cifra de la historia.

Asimismo, se bajará la ratio en Formación Profesional de Grado Básico, pasando de forma progresiva de 25 a 23 alumnos en los ciclos que tienen un máximo de 25 alumnos, y de 20 a 19 en aquellos que tienen 20 alumnos; y se ofrece por primera vez la nueva modalidad de Formación Profesional dual intensiva, que permite al alumnado realizar más horas de prácticas con remuneración económica, en las familias profesionales de Hostelería y Turismo, y de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, gracias a los convenios firmados con Hoytú y Avanterra Tech SL, respectivamente.

Este verano, el Ejecutivo autonómico ha invertido 24,8 millones de euros en 38 obras en infraestructuras educativas.