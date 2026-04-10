El nuevo laboratorio del hospital Morales Meseguer gestiona 1.800 analíticas y 4.650 muestras diarias

El nuevo laboratorio del Morales Meseguer gestiona 1.800 analíticas y 4.650 muestras diarias - CARM

MURCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo equipamiento del Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital General Universitario Morales Meseguer permite gestionar diariamente una media de 1.800 analíticas y 4.650 muestras para la determinación de distintas pruebas de laboratorio.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha dado a conocer estas cifras este viernes, en su visita a estas instalaciones, donde se ha acometido una inversión de 2,5 millones de euros.

Los laboratorios hospitalarios son unidades donde se analizan muestras biológicas como sangre, orina, tejidos y otros para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades, y su funcionamiento es crucial para la atención sanitaria, ya que gran parte de las decisiones clínicas se basan en sus resultados.

Entre otros, pueden determinar valores como glucosa o colesterol, hormonas o la existencia de infecciones, virus o bacterias.

Según ha explicado Pedreño, "el nuevo sistema de automatización ha permitido introducir cambios organizativos relevantes y abrir nuevas posibilidades de crecimiento para los distintos servicios del hospital, unificando la llegada de muestras en un único punto de recepción para todas las muestras procedentes de los distintos ámbitos asistenciales".

El sistema implantado ha simplificado los flujos internos y ha permitido integrar completamente los circuitos de muestras urgentes y ordinarias, manteniendo las particularidades de cada una, especialmente en los tiempos de respuesta, que se han reducido tanto en las peticiones ordinarias, de las que más del 90% se completan el mismo día de su recepción, como en las peticiones urgentes, que se entregan en menos de 40 minutos en un 60%.

Esta mejora ha permitido la integración de los procesos preanalíticos completos de las muestras que entran en el sistema y agilizar el manejo del elevado volumen que se reciben en el laboratorio, lo que optimiza el tiempo del personal técnico, que anteriormente se dedicaba a tareas manuales como la centrifugación de muestras.

Este nuevo sistema automatizado permite la integración de muestras de hematología en un único paso y facilita la organización de las distintas tareas del proceso analítico --análisis, distribución de muestras a otras áreas, elaboración de alícuotas y archivo--, y se adapta al flujo de trabajo definido por el propio servicio.

OPTIMIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES

La adecuación de espacios ha supuesto una modernización significativa de las infraestructuras del laboratorio, con una reforma integral del espacio y una mejora de las condiciones de trabajo para los 57 profesionales que componen su plantilla, entre ellos 10 facultativos y 40 técnicos especialistas de laboratorio.

El nuevo sistema de automatización ocupa menos espacio, lo que ha permitido reorganizar el laboratorio de forma más eficiente, ganar superficie para los profesionales y crear nuevos espacios destinados a futuras incorporaciones técnicas, todo ello dentro del mismo espacio disponible inicialmente.

Además, las áreas de trabajo se han diseñado para que los técnicos puedan desarrollar su labor de forma integral en un mismo entorno, para evitar desplazamientos innecesarios.

La nueva instalación ha permitido incorporar diversas técnicas en distintas áreas del laboratorio, gracias a la disponibilidad de infraestructura y espacio.

En el área de Urgencias se ha incorporado el análisis automatizado de líquidos biológicos, la determinación de fármacos biológicos en sangre en tiempo real y el análisis de fármacos inmunosupresores, así como la incorporación de técnicas de cribado prenatal del primer trimestre y pruebas de preeclampsia, en línea con el programa integral de atención a la mujer del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Gracias a esta nueva instalación, el hospital trabaja ya en la incorporación de nuevas determinaciones vinculadas al seguimiento de pacientes trasplantados renales, que próximamente serán atendidos en el servicio de Nefrología y la incorporación de un equipo para el análisis de cálculos renales que permitirá optimizar el funcionamiento de la Unidad de Litotricia.

El Servicio de Laboratorio del Área VI ha participado en el desarrollo del Catálogo Normalizado de Pruebas de Laboratorio de Atención Primaria, y ha sido la primera área de Salud en implantarlo en sus centros. También es pionera en desplegar el gestor de peticiones electrónico de laboratorio desarrollado por el SMS, ya utilizado en varios centros.

En la actualidad, en colaboración con la empresa Beckman Coulter, fabricante de instrumentos biomédicos de laboratorio, se trabaja en un proyecto multidisciplinar para la implantación de soluciones de inteligencia artificial (IA), con iniciativas orientadas a mejorar los procesos diagnósticos, y participa en proyectos relacionados con el análisis genético de pacientes, con el objetivo de integrarse en la red de laboratorios que realizan este tipo de determinaciones.