El número de eventos congresuales en el Auditorio Víctor Villegas crece más de un 20%

MURCIA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha registrado durante este año un crecimiento del 20 por ciento en las actividades congresuales que ha acogido el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, en la ciudad de Murcia. En total, ha sido 70 actividades con más de 75.000 asistentes.

Además, se han multiplicado por tres los congresos de carácter nacional, hasta alcanzar los 19, y cuatro han sido de carácter internacional, cuando el año pasado no hubo ninguno. Estos datos son especialmente significativos, porque los eventos nacionales e internacionales son los que generan un impacto económico mayor en la Región.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "estamos incrementando nuestra actividad de congresos gracias al buen trabajo desarrollado durante años y a una estrategia activa de comercialización, mediante visitas personalizadas a promotores y prescriptores del sector, incluidas grandes empresas, asociaciones profesionales, sociedades científicas y organizadores especializados en eventos".

Entre los congresos con mayor asistencia se encontraron el XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, que superó los 2.500 inscritos; el XXVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Coloproctología (AECP), con 1.500 asistentes; la convención Redpiso, con 1.400 participantes; o el 71 congreso de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEdO), con mil profesionales.

BUENAS PERSPECTIVAS PARA 2026

Asimismo, las perspectivas para el próximo año son buenas, ya que hay confirmadas más de 45 actividades en el área de congresos del Auditorio regional, de las cuales al menos 12 son de carácter nacional y/o internacional.

Entre las actividades confirmadas están el XLVII Congreso Nacional de Medicina Interna, en el que se esperan 3000 participantes; Los LVI y LI Congresos de la Sociedad Española de Nefrología -tanto el de profesionales médicos como el de enfermería, respectivamente-; o el XXVI Encuentro Nacional de Familias de Down España, que reunirá a más de mil personas.