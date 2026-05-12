Núñez Feijóo, tras el funeral de José Ballesta: "El pueblo de Murcia le está dando un abrazo eterno"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, saluda a la alcaldesa en funciones de Murcia, Rebeca Pérez, en compañía del presidente de la Región, Fernando López Miras, y el secretario general del PP, Miguel Tellado - Kiko Asunción - Europa Press

MURCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este martes que el alcalde de Murcia, José Ballesta, fallecido este domingo a los 67 años, ha sido "un modelo a seguir y una fuente de inspiración, por tanto no olvidamos su legado y su ejemplo".

Núñez Feijóo ha hecho estas declaraciones acompañado por el líder del PP en la Región, Fernando López Miras, tras asistir al funeral por el descanso eterno de Ballesta, celebrado en la Catedral.

"El pueblo de Murcia le está dando un abrazo eterno", ha dicho el jefe de la oposición, para subrayar que la muestra de cariño colectiva es el reconocimiento a un "referente" que demostró que "se puede ser político y seguir siendo un caballero".

Asimismo, ha recordado especialmente el regreso de Ballesta a la Alcaldía de Murcia en 2023 con mayoría absoluta tras ser destituido en 2021 por una moción de censura: "A veces no importa estar en el poder, lo que importa es tener razón, y el pueblo se la dio", ha sentenciado.

Por su parte, López Miras ha calificado el momento de "muy duro", si bien ha precisado que la despedida al alcalde es la que este "se merecía".

"Toda una ciudad, toda una región y todo un país, porque ha llegado compañeros desde toda España, despidiéndole; no hay más que ver cómo está esta plaza, cómo estaba la Catedral y cómo llora toda una ciudad al que va a ser el alcalde eterno de Murcia", ha dicho.

Para López Miras, "cada día éramos más conscientes de que Ballesta iba a pasar a la historia, pero desde el domingo por la tarde ha pasado a ser eterno. Y va a ser el alcalde eterno de todos".