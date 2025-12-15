El obispo pide a los cristianos ayudar a "quienes no encuentran sentido a su vida" en el pregón de Navidad de la UCAM

El obispo ha bendecido el Belén instalado en el claustro del Monasterio de Los Jerónimos - UCAM

MURCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena, ha pronunciado esta tarde en la Universidad Católica de Murcia (UCAM), el Pregón de Adviento y Navidad, en el que ha pedido que los cristianos "salgan al encuentro de aquellas personas que no encuentran sentido a su vida".

Tras finalizar la lectura del pregón, la presidenta de la institución, María Dolores García, ha dirigido un mensaje a los miembros de la comunidad universitaria a los que ha invitado a celebrar intensamente la Navidad y a que "demos ese paso al frente de hablar del Evangelio con nuestra familia y en nuestras casas", según informaron fuentes de la UCAM en una nota de prensa.

Posteriormente, el obispo ha bendecido el belén instalado en el claustro del Monasterio de Los Jerónimos, obra de Antonio Pellicer, empleado de la Universidad, donde se han entonado villancicos populares.