Ocho proyectos de Artes Escénicas tomarán el Teatro Circo desde este lunes en el CreaMurcia 2025

MURCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Desde la Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos, dirigida por Sofía López-Briones, se presentan las ocho propuestas finalistas de la disciplina de Artes Escénicas de la XXXIII edición del CreaMurcia 2025, seleccionadas entre un total de 38 proyectos. Las representaciones tendrán lugar en el Teatro Circo Murcia, del lunes 22 al viernes 26 de septiembre a las 20.00 horas, y la entrada será mediante invitación gratuita que podrá recogerse el mismo día en taquilla o a través de www.teatrocircomurcia.es y www.informajoven.org.

Los espectáculos que podrán disfrutarse en la final son: 'Comeflores' (Colectivo Tralarala), que abrirá el ciclo el lunes 22 de septiembre con un montaje de títeres basado en una fábula onírica sobre la construcción de la identidad y el temor a heredarse a uno mismo. Al día siguiente, martes 23, será el turno de 'Ausencia' (Antrios Teatro), también protagonizado por títeres, que presenta un relato visual y sensible de amor, memoria y pérdida, construido a través de la máscara expresiva, junto con 'Machine!' (Winter Speaks Co.), una propuesta de danza que interroga la noción del cuerpo y las nuevas formas de vida tecnológicas.

El miércoles 24, el teatro tomará el escenario con 'Los ojos de las ovejas parecen puertos USB' (Cía. Joaquín Alcántara), una pieza construida a partir de cuadros breves que abordan la decisión de procrear en tiempos de precariedad, y con 'El Toreador' (Noe Villahoz), una adaptación con aire popular y costumbrista de un clásico que dialoga con tradiciones y pasiones.

El jueves 25 se presentará 'Niño de Agua' (La Cafetera), una propuesta teatral que recrea un viaje simbólico por el mar y la ausencia en busca de reencuentros y pedazos de sí mismo, junto con 'Sexy Ubú: Make Ubú Great Again' (Cía. Traspasarte), un espectáculo híbrido y frenético que satiriza el poder, la imagen y las obsesiones colectivas.

Finalmente, el viernes 26, cerrará el ciclo la obra 'Important People' (The Humildest Teatro), una sátira sobre el éxito, las apariencias y la soledad que deja tras de sí la búsqueda de "ser alguien".

El jurado que ha seleccionado estas ocho propuestas ha estado presidido por Juan Albaladejo, con la participación de profesionales del sector como Paco Maciá, Nieves Pérez Abad, Pilar Pelegrín y Raquel Sastre; y Mari Luz Cano ha actuado como secretaria del tribunal. La deliberación ha puesto el acento en el riesgo creativo, la solidez de las propuestas y la capacidad de los autores y compañías para renovar lenguajes teatrales desde la escena joven.

Sofía López-Briones, concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, ha declarado que "estas ocho propuestas son la prueba del vigor creativo de nuestras generaciones emergentes como es la pluralidad de formatos, la valentía en los temas y el oficio en las propuestas. El Teatro Circo se convierte esta semana en el escaparate de un talento que tiene mucho que decir y mucho que ofrecer a Murcia y al circuito escénico".