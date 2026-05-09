Ocho técnicos y especialistas de la ATRM refuerzan la atención a los ciudadanos en la campaña de la Renta

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, durante la presentación de las novedades de la campaña de la Renta. - CARM

MURCIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM) colabora en la campaña de la Renta con un total de ocho técnicos y especialistas que van a reforzar la atención a los ciudadanos.

Los profesionales del organismo tributario se incorporaron a la campaña de la Renta este miércoles 6 de mayo, coincidiendo con el inicio del plazo para la atención telefónica, y se encargarán de prestar soporte y asistencia tanto de manera telefónica como presencial en las oficinas de Murcia, Cartagena y Molina de Segura.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, explicó que esta colaboración se enmarca en el acuerdo que mantiene el Gobierno regional, a través de la ATRM, con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). "Este acuerdo es sin duda una muestra de colaboración entre administraciones, pero sobre todo es una señal de nuestro compromiso por ofrecer el mejor servicio posible a los ciudadanos de la Región de Murcia", señaló.

Los profesionales del organismo tributario han realizado durante las últimas semanas una formación específica para conocer las claves de la campaña de la Renta como por ejemplo las deducciones autonómicas. El titular de Hacienda señaló en este sentido que los cerca de 800.000 contribuyentes de la Región tienen a su disposición este año "un total de 27 deducciones aprobadas por el Gobierno regional que van a generar un ahorro superior a los 45 millones de euros".

En esta campaña de la Renta, en concreto, los ciudadanos de la Región de Murcia disponen de siete nuevas deducciones que se incorporan a las 20 disponibles en la declaración del pasado ejercicio.

SIETE NUEVAS DEDUCCIONES AUTONÓMICAS DEL GOBIERNO REGIONAL

Entre estas nuevas deducciones destacan, por ejemplo, las dirigidas a la compra de cristales graduados o lentes de contacto, a la realización de ejercicio físico y a la práctica deportiva o la deducción destinada a cubrir los gastos de servicios veterinarios.

Además, los ciudadanos tienen también a su disposición otras cuatro nuevas deducciones por la compra de vehículos eléctricos y por la instalación de puntos de recarga, por el cuidado de personas afectadas por enfermedades raras y una última destinada a cubrir las inversiones realizadas en entidades de economía social.

A los casi 46 millones de euros de ahorro estimado de las 27 deducciones hay que sumarle la rebaja del tramo autonómico, una medida que se ha ido implantando de manera progresiva desde el año 2019 y cuyo ahorro para los ciudadanos de la Región en esta campaña de la Renta se calcula en torno a los 160 millones de euros.

LAS FAMILIAS, GRANDES BENEFICIARIAS DE LAS REBAJAS AUTONÓMICAS

"Se trata de siete nuevas deducciones que siguen la línea de las anteriores y mantienen un carácter marcadamente social y de apoyo a las familias y a las rentas medias, que son las grandes beneficiarias de las medidas de moderación fiscal del Gobierno regional", subrayó Marín.

En la campaña de la Renta del pasado ejercicio, de hecho, las deducciones que generaron un mayor ahorro fueron las destinadas a las mujeres trabajadoras, con un ahorro de 10,1 millones de euros para 22.395 mujeres, y la deducción por compra de material escolar y libros de texto, que permitió que 34.491 familias ahorrasen más de 5 millones de euros.

En cuanto a la rebaja del tramo autonómico del IRPF, durante la pasada campaña este generó un ahorro de 146,7 millones de euros para 467.648 contribuyentes. De esos casi 470.000 ciudadanos, el 89 por ciento tenían una base liquidable inferior a 24.000 euros, lo que significa que nueve de cada diez contribuyentes que se beneficiaron de esa medida son familias con ingresos medios.