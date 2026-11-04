Octubre fue el octavo más cálido de la serie en la Región Murcia y el sexto más húmedo de al menos los últimos 66 años

Archivo - Imagen de Murcia un día de octubre de 2026 - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró en octubre una temperatura media de 19,1 grados, 1,6 grados por encima del valor de referencia, lo que convierte al mes en el octavo octubre más cálido de la serie histórica, junto con 1968, según el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las precipitaciones, se acumularon una media de 43,7 litros por metro cuadrado, el 185% del valor habitual para este mes, por lo que octubre tuvo un carácter húmedo y se situó como el sexto más lluvioso de al menos los últimos 66 años.

Las lluvias presentaron una distribución muy irregular y se concentraron principalmente en dos episodios, entre los días 2 y 8 y del 17 al 19. Los mayores acumulados mensuales se registraron en San Javier, con 265,6 litros por metro cuadrado; Torre Pacheco, con 170,2, y Cabo de Palos, con 162,2.

El día 2 fue el más lluvioso, con 180 litros por metro cuadrado en San Javier, donde se superó la efeméride de precipitación máxima diaria para un mes de octubre, establecida en 172,9 litros en 1972. En este observatorio también se registraron nuevos récords de precipitación en una hora, con 118,4 litros, y en diez minutos, con 28,8.

Además, durante octubre se contabilizaron diez días de tormenta y 2.761 descargas nube-tierra, una cifra que supera la anterior efeméride para este mes, de 2.352 descargas, registrada en octubre de 2024.

Por su parte, la temperatura media entre enero y octubre fue de 19,2 grados, lo que sitúa este periodo como el más cálido de la serie, igualado con 2024. En cuanto a las precipitaciones acumuladas en los diez primeros meses del año, alcanzaron los 252,9 litros por metro cuadrado, el 101% del valor normal.

Las temperaturas máximas alcanzaron los 33,2 grados en Totana el día 1, mientras que la mínima absoluta del mes fue de 4,1 grados en Los Royos, en Caravaca de la Cruz, el día 24.