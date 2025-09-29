La oferta formativa de la Agencia de Desarrollo Local de San Javier incluye cursos de IA y venta en Amazon

El concejal de Hacienda, Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de San Javier, Héctor Verdú - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

El municipio alcanzó el pasado mes la tasa de paro más baja desde 2007 SAN JAVIER (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El concejal de Hacienda, Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de San Javier, Héctor Verdú, ha presentado este lunes el programa formativo de 'Activa' hasta final de año, conformado por 11 cursos dirigidos tanto a desempleados y emprendedores y al sector comercial y empresarial, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Verdú ha iniciado su comparecencia haciendo referencia a que San Javier ha obtenido "el mejor dato de empleo del municipio desde 2007". En concreto, ha explicado que a 31 de agosto el número de personas desempleadas ascendía a 1.947, "por debajo de la tasa del 9 por ciento y las más baja para el municipio de San Javier desde 2007".

Al hilo, ha destacado la importancia de la formación y las acciones de apoyo para la búsqueda de empleo y el emprendimiento como factores que contribuyen a la mejora de este tipo de indicadores.

La oferta de 'Activa' incluye cursos dirigidos especialmente a emprendedores y empresas como el de inteligencia artificial (IA) aplicada a la productividad real, introducción a la venta en Amazon, marketing digital y el Programa Genésis para emprendedores y empresarios.

Asimismo, se incluyen cursos de contabilidad y gestión de nivel básico a avanzado, y otros que pueden contribuir al reciclaje profesional como el de fotografía con cámara y móvil.

Del mismo modo, se oferta la posibilidad de obtener un certificado profesional de carretillero, un puesto con demanda en trabajos de almacén y otros centrados en facilitar la búsqueda de empleo, como el del propio SEF, 'Conoce el SEF. Empleo, formación y empresas', y otro de desarrollo personal para la búsqueda de empleo de 'Psicología positiva y coaching'.

El programa incluye un 'Day Up', una jornada de 4 horas, con la colaboración del INFO, dedicada especialmente a emprendedores y Pymes.

El edil ha destacado que con estos cursos se pretende ampliar las posibilidades de acceso al mercado laboral y formar y reciclar los conocimientos profesionales de personas en activo, así como dinamizar el sector comercial y empresarial.

Todos los cursos son gratuitos para personas en situación de desempleo y se impartirán en las instalaciones del Centro de Negocios de Santiago de la Ribera.

Los destalles e información completa de los cursos se pueden consultar en la web 'activa.sanjavier.es' y en la aplicación 'San Javier Activa' donde también se realizarán las inscripciones. También se podrá hacer de manera presencial en el Centro de Negocios, ubicado en calle Las Heras, 3 de Santiago de la Ribera.