La Oficina de la Región en Bruselas llevó a cabo 1.165 actuaciones en 2025

Archivo - Imagen de la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas - CARM - Archivo

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de las acciones llevadas a cabo por la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas durante 2025, que engloban un total de 1.165 actuaciones de representación y defensa de los intereses de la Comunidad ante las instituciones y organismos europeos.

La actividad de 2025 estuvo marcada por cuatro áreas prioritarias de interés para la Región: el Marco Financiero Plurianual para 2028-2034, la industria de defensa, el agua y el impulso a la participación en proyectos europeos. Junto a ellos, también destacó la labor propia de información y asesoramiento.

El primero de estos asuntos, la presentación de las propuestas de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034, comenzó en 2024, cuando se advirtió la preocupación por la nueva estructura del presupuesto europeo y el nuevo enfoque de la Política de Cohesión y de la Política Agrícola Común. En este marco, la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas realizó un seguimiento de la situación y trasladó toda la Información a las consejerías, además de participar en las distintas iniciatives de lobby junto al resto de comunidades y otras regiones europeas.

En este sentido, desde la Oficina se ha puesto de manifiesto la "oposición a la propuesta de la Comisión Europea en relación con los Planes de Colaboración Nacionales y Regionales que amenazan con la renacionalización de los fondos regionales, defendiendo la necesidad de preservar el ADN de la política de cohesión europea y su contribución a la integración de la UE y al propio proyecto europeo".

Por otra parte, la Región de Murcia coordinó durante el primer semestre del pasado año la participación de las comunidades autónomas españolas en el Consejo de Agricultura de la UE. En ese periodo, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca promovió el acuerdo de las 17 comunidades sobre una posición común en la futura arquitectura del Marco Financiero Plurianual post 2027 y reclamó una PAC fuerte que apoye al sector con políticas y medidas eficaces, que garantice el liderazgo europeo en la producción de alimentos.

De la gestión llevada a cabo por la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas durante el pasado año también destacan las acciones relativas al ámbito de la industria de defensa, en el que se consolidó el impulso al posicionamiento regional y del ecosistema Caetra.

La nueva Estrategia de Resiliencia Hídrica de la UE, presentada en el mes de junio, constituyó otro pilar fundamental de la actividad desarrollada, en este caso, para hacer frente a la escasez de este recurso y a impulsar la ventaja competitiva e innovadora de la industria del agua.

Además, desde la Oficina se impulsaron más de 200 actuaciones de apoyo a la participación en proyectos europeos de empresas, centros tecnológicos, universidades y otras entidades de la Región, a los que se apoyó a lo largo de todo el ciclo de vida de la iniciativa, desde la búsqueda de socios o financiación hasta su desarrollo.

LA OFICINA EN CIFRAS

En cuanto al balance de cifras de actividad, la Oficina impulsó 203 acciones de información y asesoramiento en cuestiones relacionadas con la financiación europea y emitió 391 envíos de información especializada, entre boletines, informes y alertas.

Asimismo, atendió 64 consultas no relacionadas con la financiación, llevó a cabo 54 actuaciones de representación y acompañamiento a entidades de la Región en Bruselas y ejecutó 62 acciones de apoyo a la formación y el empleo.

El balance de gestión del pasado año se completa con 249 participaciones en reuniones en instituciones y redes europeas, 91 asistencias institucionales en el Comité Europeo de las Regiones y Consejo UE-Agricultura,14 ponencias en eventos y 37 actos celebrados en las dependencias de la Oficina de la Región en Bruselas.